FuelCell: Der nächste Überflieger hebt ab!

Der weltweit größte Brennstoffzellenhersteller FuelCell Energy ist in den vergangenen Tagen regelrecht durch die Decke gegangen. Hintergrund sind neue Spekulationen über einen Durchbruch in der Wasserstoff-Technologie. Der Aktienkurs ist daraufhin regelrecht explodiert. Doch wie geht es jetzt weiter?

Zwischen Juni und Oktober schwankte FuelCell Energy zwischen zwei und drei US-Dollar. Aus dieser Schiebezone ist der Kurs am vergangenen Freitag ausgebrochen und konnte fünf Tage in Folge massiv zulegen! Tagesgewinne von 23,8% oder 31,4% ließen die Aktie bis auf 5,54 explodieren. Innerhalb von nur einer Woche hatte sich der Kurs verdoppelt!

Fazit: FuelCell ist so etwas wie die Aktie der Stunde im Bereich alternativer Energien. Doch ist FuelCell auch für die Zukunft ein aussichtsreicher Kandidat? Oder gibt es in dieser Zukunftstechnologie Aktien, die größere Gewinnchancen bieten? Wir haben den Sektor genau unter die Lupe genommen und die vielversprechendsten Kandidaten für Sie in einem Sonderreport zusammengestellt. Die Ergebnisse lesen Sie hier.