FuelCell: Jetzt wird es richtig heftig!

FuelCell Energy ist so etwas wie die Aktie der Stunde! Bis gestern am frühen Abend verbesserte sich der Kurs nach einem Oktoberschluss von 2,09 US-Dollar bis auf 11,31 US-Dollar. Das bedeutete für alle Anleger ein Gewinn von 441 Prozent. In nur rund drei Wochen! Doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden, denn die Aktie ist massiv eingebrochen.

Die Aussichten auf einen Green-Deal mit der neuen US-Regierung haben dem Brennstoffzellenherstellhersteller in den vergangenen Wochen regelrecht Flügel verliehen. Doch ausgehend vom Top gestern bei 11,31 US-Dollar verlor die Aktie bis zum Handelsende noch über 30 Prozent! Heute geht die Aktie weitere fünf Prozent in die Knie.

