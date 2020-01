FuelCell Energy Aktie: Im freien Fall?

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Noch am Donnerstag mehrten sich die Zeichen dafür, dass die Aktie von FuelCell Energy einen neuen Boden gefunden haben könnte. Am Freitag zeigt sich jedoch, dass der Abwärtstrend noch lange nicht vorbei ist. Der Titel verlor erneut um knapp 7,3 Prozent an Wert und stürzte damit auf 1,40 Euro ab. Seit dem 52-Wochen-Hoch bei 2,92 Euro hat sich der Wert der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



