FuelCell Energy Aktie: Im freien Fall!

Nach enttäuschenden Zahlen verabschieden sich die Anleger derzeit in Scharen von ihren Anteilen an FuelCell Energy. Noch zu Beginn der Woche ging es mit dem Titel steil aufwärts, nachdem zahlreiche Aktionäre auf gute Zahlen hofften. Dabei haben sie sich aber offenbar böse verspekuliert, die Folgen sind jetzt fatal. Am Donnerstag verlor die FuelCell Energy Aktie erneut um mehr als 15 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



