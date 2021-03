FuelCell Energy-Aktie: Wo geht es hin?

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Aktien von FuelCell Energy waren zuletzt einem starken Abverkauf ausgesetzt. In der Spitze stürzte der Kurs um fast 50 Prozent ab. Beim derzeit stark eingetrübten Chartbild stellt sich nun die Frage, welche Entwicklung in den kommenden Wochen möglich sein wird. Der hohe Druck auf der Wasserstoff-Branche sorgt derzeit für lange Gesichter. Neue Unterstützung? In der vergangenen Woche hatte die FuelCell-Energy-Aktie immer ...