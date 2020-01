FuelCell Energy Aktie: Vorsicht jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Der Kursverlauf der FuelCell Energy Aktie glich in den vergangenen Tagen einer Achterbahnfahrt. Am Dienstag konnte das Papier enorme Zugewinne für sich verbuchen, die sich aber schon am Mittwoch größtenteils wieder in Luft auflösten. Um fast sieben Prozent verlor der Titel am Mittwoch an Wert und fiel dadurch auf 1,52 Euro zurück. Es ist davon auszugehen, dass Anleger noch einige Zeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung