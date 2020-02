FuelCell Energy Aktie: Überraschend ist das nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Es gibt kaum eine Zeit, in der es an der Börse nicht irgendeinen Hype geben würde. Kürzlich waren es unter anderem Brennstoffzellen, welche die Erwartungen der Anleger in die Höhe katapultierten. Davon konnte die Aktie von FuelCell Energy enorm profitieren, Ende Dezember schoss das Papier nur so in die Höhe, die Kurse verbesserten sich bis Januar um rund 300 Prozent. Was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung