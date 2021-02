FuelCell Energy Aktie: Die Trends stimmen!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Bullen der FuelCell Energy Aktie treiben das Wertpapier von einem Hoch zum nächsten. So wurde erst am gestrigen Handelstag einen Kurs von 21,77 Euro erreicht. So wie es derzeit aussieht, ist noch kein Ende in Sicht. Denn die Trendindikatoren bestätigen eine absolut bullische Situation.

Solange das Wertpapier über der kurzfristig sehr interessanten 38-Tagelinie handelt, bleibt das Chartbild auch unverändert positiv. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung