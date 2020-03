FuelCell Energy Aktie: Schreck lass nach!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

An der Börse gab es zuletzt kaum ein anderes Thema als das neue Coronavirus. Die nicht abzusehenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie versetzten die Anleger in Panik und sorgten durch die Bank für Kurse, die im Rekordtempo in Richtung Kurskeller fielen. Bei FuelCell Energy blickten die Anleger innerhalb von nur zwei Wochen auf Verluste von mehr als 50 Prozent.

Alles halb so schlimm?

