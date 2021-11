FuelCell Energy-Aktie: In Richtung Norden!

Seit Februar diesen Jahres ging es für die FuelCell Energy Aktie nach unten. In dieser Zeit ist das Wertpapier innerhalb von nur drei Monaten um mehr als 70 % gesunken. Doch mittlerweile geht es wieder nach oben. Seit einigen Tagen ist die Aktie wieder am steigen. Auch andere Konkurrenten in diesem Sektor konnten sich in den letzten Wochen über Kursgewinne freuen.

