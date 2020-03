FuelCell Energy Aktie: Nichts für schwache Nerven!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Wer volatile Aktien mag, wird die Papiere von FuelCell Energy lieben. Die Kurse bei dem Titel bewegen sich stets mit einem gewaltigen Tempo, leider Gottes aber nicht immer nach oben. Am Montag ging es um gut vier Prozent abwärts, in den letzten fünf Tagen purzelten die Kurse um knapp 25 Prozent in die Tiefe.

Immer schön vorsichtig!

