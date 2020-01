FuelCell Energy Aktie: Nichts für schwache Nerven!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Aktie von FuelCell Energy startete unglaublich stark ins neue Jahr. Innerhalb kürzester Zeit gelang es dem Papier, seinen Kurs mehr als zu verdoppeln. Von 1,20 Euro ging es aufwärts bis auf 2,64 Euro im Hoch. Jetzt befindet sich der Titel bereits wieder auf Talfahrt und kommt am Dienstag nach Verlusten in Höhe von acht Prozent wieder bei 1,84 Euro an.

Wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung