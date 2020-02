FuelCell Energy Aktie: Jetzt kann alles ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Schon am Montag könnte sich bei der Aktie von FuelCell Energy entscheiden, in welche Richtung es langfristig gehen wird. Am Freitag verabschiedete sich der Titel nach Zugewinnen von 2,58 Prozent mit einem Kurs von 1,99 Euro ins Wochenende. Bleiben die Bullen am Ball und knacken am Montag die 2-Euro-Marke, könnte der Kurs regelrecht explodieren. Zumindest charttechnisch stünde Kursgewinnen bis hin zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



