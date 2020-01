FuelCell Energy Aktie: Ist das der neue Boden?

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

In der laufenden Woche ist die Aktie von FuelCell Energy recht heftig abgestürzt. Notierten die Anteile Anfang der Woche noch bei fast 1,80 Euro, so sind davon jetzt nur noch gut 1,50 Euro übrig geblieben. Das entspricht einem Wertverlust von rund 16 Prozent. Immerhin scheint sich das Papier mittlerweile etwas stabilisiert zu haben, wenngleich von Langeweile an der Börse noch keine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung