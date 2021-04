FuelCell Energy-Aktie: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die vergangene Woche sah für FuelCell Energy einmal mehr richtig übel aus. In der Spitze verlor die Aktie mehr als 19% an Wert und notiert somit gegenwärtig bei gerade mal 7,90€ je Anteil. Immerhin konnte der gewaltige Abwärtssog am heutigen Freitag gestoppt werden. Bis zum Nachmittag legte der Titel sogar leicht zu – mit 1,93% im Plus schlägt sich der Brennstoffzellenhersteller ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung