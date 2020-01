FuelCell Energy Aktie: Hier sind starke Nerven gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Kaum ein Tag vergeht, an dem Anleger bei der Aktie von FuelCell Energy nicht eine dramatische Entwicklung beobachten könnten. Nachdem der Titel in der vergangenen Woche regelrecht abgestürzt ist, macht er am Dienstag mit Zugewinnen von mehr als 10 Prozent auf sich aufmerksam. Fundamentale Neuigkeiten gibt es nicht, sodass die Kurse derzeit hauptsächlich von Spekulationen getrieben werden.

