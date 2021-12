FuelCell Energy-Aktie: Gibt es noch Hoffnung?

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Der Wasserstoffsektor ist an den Börsen zu weiten Teilen ein Sektor der Extreme. Mal geht es mit Karacho in die Höhe mit den Kursen, zu anderen Zeiten wertet alles im hohen Tempo ab. Ruhige Phasen dazwischen haben schon fast Seltenheitswert.

Zum Leidwesen der Anteilseigner von FuelCell Energy befinden wir uns derzeit in einer Phase der Konsolidierung, was in den letzten vier Wochen ...



