FuelCell Energy Aktie: Es kam, wie es kommen musste!

Neue Zahlen von FuelCell Energy sorgten für lange Gesichter an der Börse. Tags zuvor spekulierten viele Anleger noch mit guten Zahlen, was zu einem heftigen Kurssprung sorgte. Doch am Mittwoch war jede Euphorie wie weggeblasen. Nachdem FuelCell einen Verlust von 0,23 USD je Aktie ankündigte, begab die Aktie des Unternehmens sich auf Talfahrt. Analysten rechneten im Vorfeld mit lediglich 0,11 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



