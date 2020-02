FuelCell Energy Aktie: Es hat nicht sollen sein!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Der Aktienkurs von FuelCell Energy gleicht in dieser Woche einer Achterbahnfahrt. Am Dienstag blickten die Anleger auf enorme Zugewinne, zeitweise wagten die Bullen sogar einen Angriff auf die psychologisch wichtige Marke bei 2 Euro. Dass dieser zunächst als gescheitert gelten darf, wird spätestens am Mittwoch klar. An diesem Tag verlor das Papier um knapp 3,2 Prozent an Wert und stürzte auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



