FuelCell Energy Aktie: Blick auf den Kurs – wow!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Wow – auf Sicht von einem Monat hat sich der Kurs der FuelCell Energy, Inc. (kurz „FuelCell Energy“) Aktie in Euro gerechnet rund verdoppelt. Was ist da los? Nun, die Nachrichtenlage beim Unternehmen war zuletzt positiv. So teilte FuelCell Energy kurz nach Weihnachten mit, dass der Betrieb des Brennstoffzellen-Projekts in Tulare (US-Bundesstaat Kalifornien) aufgenommen worden ist. Es geht da um ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung