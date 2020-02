FuelCell Energy Aktie: Bären und Bullen schenken sich nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Bei kaum einer Aktie fällt es derzeit so schwer, einen langfristigen Trend zu prognostizieren, wie bei FuelCell Energy. In den vergangenen Tagen ging es mit dem Papier immer wieder in großen Schritten auf- und abwärts. Bullen und Bären lieferten sich einen offenen Schlagabtausch und dürften zum Wochenende genauso klug wie vorher sein.

Jetzt ist guter Rat teuer!

Am Freitag verlor FuelCell Energy ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung