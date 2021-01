FuelCell-Energy-Aktie: Am Boden der Tatsachen?

Die FuelCell-Energy-Aktie startete in den heutigen Handel mit deutlichen Verlusten. Um mehr als sieben Prozent ging es mit dem Titel schon in den Morgenstunden abwärts. Damit setzt sich eine Korrekturbewegung fort, welche schon in der letzten Woche ihren Anfang nahm. Von rund 16 Euro verschlechterte der Kurs sich bisher bis auf etwa 12,50 Euro.

