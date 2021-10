FuelCell Aktie: Wie geht es jetzt weiter?

Die Aktien von FuelCell Energy Inc.(NASDAQ:FCEL) werden am Donnerstag höher gehandelt, möglicherweise nachdem Präsident JoeBiden heute seinen wirtschaftlichen Rahmen erörterte, der ein nationales Netz von 500.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorsieht. FuelCell lag zum Börsenschluss am Donnerstag um 8,14% höher bei $7,57.

