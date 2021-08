FuelCell-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Wie der gesamte Wasserstoffsektor befindet sich auch die Aktie des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers FuelCell seit mehreren Monaten in einem Abwärtstrend. In der vergangenen Woche durchbrach der Kurs zwischenzeitlich die 6,00-USD-Marke und erreichte ein neues 2021er-Tief bei 5,68 USD. Das war der niedrigste Stand seit Ende November. Immerhin haben die Käufer in den letzten Tagen eine gute Reaktion gezeigt und den Kurs wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



