FuelCell Aktie: CEO über den Vorteil des blauen Wasserstoffs für das Unternehmen!

Die Technologie von FuelCell Energy Inc. (NASDAQ:FCEL) ist die einzige weltweit bekannte Technologie, die in der Lage ist, Kohlenstoff aus einer externen Quelle abzuscheiden und gleichzeitig mehr Strom zu produzieren, sagte FuelCell-CEO Jason Few am Donnerstag in der CNBC-Sendung “The Exchange”.

FuelCell will mit seinen Brennstoffzellen-Plattformen eine Welt mit sauberer Energie ermöglichen, denn alle anderen existierenden Technologien zur Kohlenstoffabscheidung benötigen viel Energie, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung