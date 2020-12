FuelCell Aktie: Die Bullen lassen nichts anbrennen!

Lange Zeit war es um die FuelCell-Aktie ruhig geworden. So pendelte sie von Juni bis Oktober ohne große Kursveränderungen seitwärts. Das sollte sich Ende Oktober enden. Plötzlich erwachte das Papier zu neuem Leben und schnellte in die Höhe. In den folgenden Wochen vervielfachte sich der Wert, am 24. November wurde ein 12-Monats-Hoch bei 11,31 USD erreicht. Dem Anteilsschein kam dabei die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung