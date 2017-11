Führungswechsel bei toom Baumarkt / Am 1. März 2018 wird der bereits angekündigte Führungswechsel bei toom Baumarkt vollzogen

Köln (ots) - Mit dem bilanziellen Abschluss des Jahres 2017 wirdDetlef Riesche, CEO toom Baumarkt, am 28.02.2018 die Geschäftsführungvon toom Baumarkt verlassen und nach 36 Jahren in der REWE Group inden Ruhestand treten. Ab dem 01.03.2018 wird René Haßfeld seinNachfolger in der Funktion des Vorsitzenden der Geschäftsführung.Haßfeld wird weiterhin die Ressorts Vertrieb und Cross Channelvertreten und mit seinen Geschäftsführerkollegen Hans-JoachimKleinwächter (Category Management/Marketing), Dominique Rotondi(Einkauf/Logistik) und Wolfgang Vogt (CFO/Personal) die erfolgreicheEntwicklung von toom Baumarkt in der REWE Group weiter vorantreiben.Riesche war seit März 2012 als CEO toom Baumarkt tätig und hattebereits vorher als kaufmännischer Geschäftsführer von toom Baumarktmaßgeblich die Neupositionierung und Weiterentwicklung desBaumarktgeschäfts unter dem Dach der REWE Group mitgestaltet undvorangetrieben. Vor dem Beginn seiner Tätigkeit bei toom Baumarkt warer seit 1982 in diversen leitenden Funktionen für die REWESupermärkte in Deutschland tätig.Rene Haßfeld kam im Oktober 2012 als Geschäftsführer Vertrieb undMarketing zu toom Baumarkt und der REWE Group. Zuvor sammelte erlangjährige Erfahrung im Handel als Bezirksleiter und Geschäftsführerder Region Sachsen bei LIDL sowie als Regionalgeschäftsführer Ost beiObi.Über die REWE Group:Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2016 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 54Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 240.000 Mitarbeiterin rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 39 Milliarden Euro. Zu denVertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE,REWE CENTER, REWE CITY und BILLA, der Discounter PENNY sowie dieBaumärkte von toom und B1 Discount Baumarkt. Hinzu kommen dieBio-Supermärkte (TEMMA), innovative Convenience-Märkte (REWE To Go),das Gastrokonzept "Oh Angie!" und E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie Dertour, Meier'sWeltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tourssowie die Geschäftsreisesparte FCM Travel Solutions und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni), die Hotelmarken lti,Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.Für Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050;E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell