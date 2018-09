Führungswechsel beim BPI (FOTO)

Berlin (ots) -Dr. Kai Joachimsen tritt die Nachfolge von Henning Fahrenkamp alsHauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der PharmazeutischenIndustrie e.V. (BPI) an. Mit dem neuen Jahr übergibt Fahrenkamp dieLeitung in die Hände des 52jährigen Betriebswirts und Arztes, derbereits seit 1. Juli stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BPIist. Unterstützt wird Joachimsen ab sofort von einem sechsköpfigenManagementboard.Mit Henning Fahrenkamp wird auch Dr. Norbert Gerbsch denBundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) verlassen.Fahrenkamp tritt am 31. Dezember nach 17 Jahren erfolgreicherTätigkeit als Hauptgeschäftsführer in den Ruhestand. Gerbsch verlässtden Verband nach 13 Jahren zum 31. Januar 2019 in gegenseitigemEinvernehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.Henning Fahrenkamp hatte in seiner Amtslaufzeit den BPI vonFrankfurt ins politische Berlin geholt und hier den im Verbandorganisierten über 250 Unternehmen mit ihren 78.000 Mitarbeitern einestarke Stimme gegeben. "Bei zahlreichen Kostensenkungsgesetzen ist esFahrenkamp gelungen, die größten Klippen mit den folgenschwerstenNebenwirkungen für die Industrie zu umschiffen", lobtBPI-Vorstandsvorsitzender Dr. Martin Zentgraf seinen Verdienst.Auch Dr. Norbert Gerbsch hinterlässt deutliche Spuren, soZentgraf. So war Gerbsch maßgeblich daran beteiligt, das PilotprojektsecurPharm als Blaupause für ein Anti-Fälschungssystem fürArzneimittel zu etablieren. Neue Service-Formate für Mitglieder wiedie Plattform BPI-Maris, die Markt- und Versorgungsdaten zu Themenwie AMNOG und Festbeträge erhebt, sind unter seiner Leitungentstanden. Zentgraf: "Der Verband ist Dr. Gerbsch zu großem Dankverpflichtet."In den verbleibenden Monaten werden Fahrenkamp und Gerbsch dieÜbergabe des Verbandes zum 1. Januar 2019 an Dr. Kai Joachimsen mitgestalten. Fahrenkamp: "Ich freue mich, dass wir mit Dr. KaiJoachimsen einen Hauptgeschäftsführer gefunden haben, der den BPI mitseiner Expertise weiter entwickeln wird."Pressekontakt:Julia Richter (Pressesprecherin),Tel. 030 27909-131,jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell