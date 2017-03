Führungswechsel bei der Thinking Networks AG / Der Aachener Experte für Unternehmensplanung beruft Bodo Herlyn zum neuen Vorstandsvorsitzenden (FOTO)

Aachen (ots) -Bodo Herlyn übernimmt ab sofort die Geschäftsführung der ThinkingNetworks AG, einem führenden Anbieter von Software- undBeratungslösungen für Unternehmensplanung. Der 53-jährige Volkswirtund gebürtige Kölner ist in der BI-Branche kein Unbekannter: Von 2000- 2015 verantwortete er die Geschäftsführung der Board DeutschlandGmbH, zuvor arbeitete er u. a. als Produkt Marketing und SalesManager für IBM Deutschland.Bodo Herlyn folgt auf Thomas Schauer, der das Unternehmen seitDezember 2013 leitete und das Unternehmen auf eigenen Wunschverlassen wird - bis Juni 2017 übernimmt er die Rolle des COO. Vorder Berufung durch den Mutterkonzern Buhl Data Service GmbH widmetesich Herlyn dem Neuaufbau eines neuen Kulturzentrums im Rahmen einesSabbatical-Jahres."Die einjährige Auszeit aus der Welt der Zahlen war eine sehrschöne und lehrreiche Erfahrung. Jetzt freue ich mich richtig auf dasWiedersehen mit der BI-Branche", beschreibt Herlyn sein Comeback aufdem Geschäftsparkett. "Die Berufung zur Führung der Thinking Networksempfinde ich dabei als Privileg. Das Unternehmen amTechnologiestandort Aachen ist als Teil der Buhl Gruppe sehr aufNachhaltigkeit ausgerichtet und die Software TN Planning verfügt überein sehr interessantes Leistungsspektrum. Darüber hinaus pflegtThinking Networks sehr langfristige Kunden- und Partnerbeziehungen.Das ist keineswegs selbstverständlich in unserer Branche undunterstreicht das außerordentliche Engagement für unsere Kunden."Online-Meldung und hochauflösendes Bildmaterial unter:www.thinking-networks.de/neuer-vorstand-bodo-herlynÜber die Thinking Networks AGAls Experte für Unternehmensplanung bietet Thinking Networksfortschrittliche Lösungen mit dem Ziel, dem Kunden einenentscheidenden Wettbewerbsvorteil durch bessere Planung zuermöglichen. Diese Mission erfüllt Thinking Networks mit der SoftwareTN Planning und einer engagierten Beratungsmannschaft - und dasbereits seit über 40 Jahren.Insgesamt arbeiten weltweit ca. 10.000 Anwender mitPlanungslösungen von Thinking Networks. Zu den Kunden gehören u.a.Beiersdorf, Deutsche Bank, Emmi Schweiz, Fresenius Kabi, HermesDeutschland, Porsche Bank, Sanacorp, Sennheiser, Talanx, diverseSparkassen sowie die Bundesagentur für Arbeit. Thinking Networksoperiert im DACH-Raum mit Niederlassungen in Aachen und Hamburg.Thinking Networks treibt die Evolution der Planung mitzukunftsgerichteten Konzepten und leistungsfähiger, mitwachsenderSoftware voran. Ihr Know-how teilt Thinking Networks nicht nur mitKunden, auch marktweit animiert der Aachener Planungsexperte mitFachartikeln, Fachvorträgen, Webinaren undBest-Practice-Demonstrationen zum Weiterdenken in der Planung.Pressekontakt:AnsprechpartnerChristoph MagoleyLEITER UNTERNEHMENSKOMMUNIKATIONTelefon:+49 241 47072 - 210E-Mail:christoph.magoley@thinking-networks.comWebseite:thinking-networks.deThinking Networks AGMarkt 45-4752062 AachenOriginal-Content von: Thinking Networks AG, übermittelt durch news aktuell