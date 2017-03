Führungswechsel bei TÜV SÜD Chemie Service (FOTO)

Leverkusen (ots) -Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sich die TÜV SÜD ChemieService GmbH zu einem führenden Full-Service-Provider für diechemische Industrie und die Prozessindustrie entwickelt. Zum 1. März2017 übernimmt Thomas Walkenhorst (37) die Leitung des Unternehmensvon Dr. Hans-Nicolaus Rindfleisch (65). Der neue Geschäftsführer wirdvon Hans Joachim Machetanz (48) unterstützt, der zum Chief OperatingOfficer berufen wurde.Die TÜV SÜD Chemie Service GmbH ist aus den Eigenüberwachungen vonBayer, Hoechst und Dow hervorgegangen und hat sich in den vergangenen12 Jahren zu einem Full-Service-Provider für die Branche entwickelt.Dabei konnte sich das Unternehmen unter Führung von Dr. Hans-NicolausRindfleisch nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweiterfolgreich positionieren und viele neue Kunden dazugewinnen.Parallel zu dieser Entwicklung wurde der Mitarbeiterstamm von 80 auf200 ausgebaut. Bis einschließlich Mai 2017 ist Dr. Rindfleisch nochfür die Leitung der Business Unit Chemical, Oil and Gas des TÜVSÜD-Konzerns verantwortlich, in der sich weltweit über 1.200Mitarbeiter an 30 Industriestandorten um die Sicherheit undZuverlässigkeit des Anlagenbetriebs kümmern.Thomas Walkenhorst ist als neuer Geschäftsführer angetreten, umdie Erfolgsgeschichte der TÜV SÜD Chemie Service GmbH fortzusetzen."Wir werden unsere starke Position in der Prozessindustrie inDeutschland halten und durch eine intensive Zusammenarbeit mitanderen Gesellschaften des TÜV SÜD-Konzerns strategisch weiterausbauen", sagt Walkenhorst. Ein weiterer Schwerpunkt liege auf derAusweitung der internationalen Aktivitäten in Ländern wie China undSingapur sowie wichtigen Emerging Markets in Asien. "Inhaltlichwerden wir vor allem unsere Aktivitäten in der Prozesssicherheit undim Bereich der elektrotechnischen Sicherheit ausbauen", ergänzt derneue COO Hans Joachim Machetanz. Zudem soll TÜV SÜD Chemie Servicemit ihren Leistungen zu einem integralen Bestandteil bei Projektender Chemie-, Pharma- und Prozessindustrie werden. "Mit derVerwurzelung unseres Unternehmens in der Chemieindustrie haben wirdafür beste Voraussetzungen", so der neue COO. "Rund 75 Prozentunserer Mitarbeiter stammen aus der Branche."Thomas Walkenhorst und Hans Joachim MachetanzThomas Walkenhorst (37) war nach seinem Studium derBetriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg, der ESCP EAPin Paris und der Handelshochschule Leipzig zwischen 2005 und 2011 beiführenden Finanzinstituten in Düsseldorf, Frankfurt und London imBereich von Mergers & Acquisitions tätig. Im April 2011 kam er zumTÜV SÜD-Konzern und betreute im Unternehmensbereich M&A unter anderemdie Übernahme der US-amerikanischen RCI Consultants, einem aufBeratungsleistungen für Entwicklung, Konstruktion und Installationvon Förderanlagen und Pipelines für Erdöl und Erdgas spezialisiertenUnternehmen. Nach seiner Berufung in die Geschäftsleitung der TÜV SÜDChemie Service GmbH im Januar 2015 verantwortete Walkenhorst dieAktivitäten am Standort Frankfurt und die Aktivitäten der TÜV SÜDBusiness Unit Chemical, Oil and Gas in Nordamerika.Hans Joachim Machetanz (48) erfüllt den Anspruch von TÜV SÜDChemie Service, in der Chemieindustrie verwurzelt zu sein. Nach einemDualen Studium bei der Bayer AG mit Abschlüssen zumIndustriemechaniker der Fachrichtung Betriebstechnik sowie Dipl.-Ing.(KOOP) Verfahrenstechnik begann er 1996 seine berufliche Laufbahn alsBetriebsingenieur in einem Betrieb der Bayer AG in Leverkusen. ImJahr 2000 wechselte er zur Betreiber-Überwachungsstelle der Bayer AG,die 2005 auf TÜV SÜD bzw. die neu gegründete TÜV SÜD Chemie ServiceGmbH überging. Seitdem war Machetanz für zahlreiche Projekte beiGroßkunden wie Bayer Material Science, Wacker AG und Celanese(Ticona) tätig. Nach einem Wechsel zu Lanxess in 2012 leiteteMachetanz dort die Qualitätssicherung bei der weltweiten Beschaffungvon Anlagenkomponenten im Bereich Engineering. Seit seiner Rückkehrzu TÜV SÜD Chemie Service im Jahr 2015 verantwortet er dort dieAnlagenüberwachung in Leverkusen.Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD Chemie Servicegibt es im Internet unter www.tuev-sued.de/chemieservice.Pressekontakt:Dr. Thomas OberstTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 19980686 MünchenTel.: +49 (0) 89 / 57 91 - 23 72Fax: +49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: thomas.oberst@tuev-sued.deInternet: www.tuev-sued.deOriginal-Content von: T?V S?D AG, übermittelt durch news aktuell