Führungswechsel im Rostocker Korvettengeschwader (FOTO)

Rostock (ots) -Am Donnerstag, den 7. März 2019 um 14 Uhr, findet imMarinestützpunkt Warnemünde der Führungswechsel im 1.Korvettengeschwader statt. Der Kommandeur des Geschwaders,Fregattenkapitän Dr. Sascha Zarthe (44), übergibt seineDienstgeschäfte an Fregattenkapitän Florian Feld (43).Fast 1.000 Tage hatte Fregattenkapitän Dr. Zarthe das Kommandoüber ca. 500 Soldaten und Zivilbeschäftigte. Im Juni 2016 übernahm erden verantwortungsvollen Posten der Führung über die Korvetten undihr Personal. "Für mich geht eine spannende Zeit des dauerhaftenEinsatzes und der Weichenstellung unter fordernden Rahmenbedingungenzu Ende. Ich bin stolz auf die Leistungen des 1.Korvettengeschwaders", so Zarthe. Sein nächster Dienstposten führtihn nach Brüssel in das NATO-Hauptquartier.Der Nachfolger, Fregattenkapitän Florian Feld, kennt sich amStandort Warnemünde ebenfalls gut aus. Er leistete dort bereitsDienst im 2. und 7. Schnellbootgeschwader. Danach wechselte er seinenAufgabenbereich und war unter anderem für dasVerteidigungsministerium tätig. Weitere internationale Erfahrungenkonnte er im Stab des deutschen militärischen Vertreters imMilitärausschuss der Nato und EU in Brüssel sammeln.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Führungswechsel imRostocker Korvettengeschwader" eingeladen. Für die weitere Ausplanungund Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin:Donnerstag, den 7. März 2019. Eintreffen bis spätestens 13.40 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Warnemünde, Hohe Düne 30, 18119 WarnemündeProgramm:14 Uhr Einmarsch der Ehrenformation unter klingendem Spielvom Marinemusikkorps Ostsee14.10 Uhr Ansprache des scheidenden Kommandeurs14.25 Uhr Eintreffen des neues Kommandeurs14.45 Uhr Kommandoübergabe15.15 Uhr Ende des Übergabezeremoniells16 Uhr Abpullen* des scheidenden Kommandeurs*(Anmerkung: Marineoffiziere, die von einem hohen Dienstpostenverabschiedet werden, werden von ihren Offizieren "abgepullt". DerKommandeur begibt sich von Bord eines Schiffes auf einen Marinekutterund wird nach einer Ehrenrunde vorbei an den auf Passieraufstellungangetretenen Besatzungen ans Festland gebracht. "Pullen" ist einseemännischer Begriff für rudern; der Begriff entstammt demenglischen "pull", was "ziehen" bedeutet.)Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Mittwoch, den 6. März 2019, 13 Uhr, beim Presse-und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0)381-802-51509oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTel.: +49 (0)381-802-51521/51522E-Mail: markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell