Führungswechsel bei der Panzerbrigade 21: Übergabeappell in Augustdorf

Die Panzerbrigade 21 "Lipperland" lädt Donnerstag, den 9. Juli 2020, 15.00 Uhr, zum Übergabeappell in die Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf ein. Der Kommandeur der 1. Panzerdivision aus Oldenburg, Generalmajor Jürgen-Joachim von Sandrart, wird während des feierlichen Zeremoniells die Führungsverantwortung über die "Lipperland" - Brigade von Brigadegeneral Ansgar Meyer an seinen Nachfolger, Oberst Stephan Willer, übergeben.