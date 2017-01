Führungswechsel bei Kimberly-Clark

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Mainz (ots) - Neue Köpfe an der Spitze der Kimberly-Clark D-A-CHOrganisation: Silvio Heimann übernimmt die Geschäftsführung desHauptsitzes im schweizerischen Niederbipp. Gleichzeitig erhält mitPetra Ahlendorf auch die deutsche Niederlassung in Mainz eine neueLeitung. Mit dem Führungswechsel setzt Kimberly-Clark weiter darauf,Kern-Kategorien im Handel zu dominieren und hier massives Wachstumdurch starke Marken zu generieren."Deutschland ist ein enorm wichtiger Markt für Kimberly-Clark",sagt Silvio Heimann. "Um den Alltag unserer Verbraucher hier weiterzu verbessern und als Unternehmen zu wachsen, setzen wir stark aufInnovationen und natürlich auf unsere Fähigkeiten, Kategoriengemeinsam mit dem Handel weiter zu entwickeln." Heimann war vorherCustomer Management Director für Kimberly-Clark EMEA und kennt dieBedürfnisse des Handels genau. Mit der Strategie und dem aktuellenMarkenportfolio sieht er das Unternehmen bestmöglich aufgestellt, umden Führungsansprüchen innerhalb der Kategorien gerecht zu werden. Sobringt Kimberly-Clark 2017 mit der neuen Marke U by Camelia neuenSchwung in den Damen-Hygienebereich. Diese Camelia Edition spiegeltden Zeitgeist und macht Hygienethemen zugänglich für jüngereVerwender.Auch in Deutschland wechselt die Führung. "Ich freue mich auf dieneuen Herausforderungen und die Leitung der deutschenVertriebsorganisation", sagt Petra Ahlendorf, CBU Group ManagerKimberly-Clark. Die 43-jährige blickt bei Kimberly-Clark auf einelange Karriere zurück. Hier leitete sie unter anderem das Marketingund war zuletzt Business Development Managerin. Ahlendorf schafftees, mit der Einführung der Kimberly-Clark Weltmarke Cottonelle® aufdem deutschen Markt, die sich sofort als Marken-Marktführer behauptenkonnte, der Kategorie entscheidende Entwicklungsimpulse zu geben.Unter ihrer Führung wird die deutsche Vertriebsorganisation vonKimberly-Clark weiter daran arbeiten, Produkte und Konzepteanzubieten, die bestmöglich auf die Bedürfnisstruktur von Handel undVerbrauchern zugeschnitten sind.Pressekontakt:ZANGEN BANSMANN PRAnna-Maria Bansmannpresse@zangen-bansmann.deMobil: (0163) 595 30 50Original-Content von: Kimberly-Clark GmbH, übermittelt durch news aktuell