Führungswechsel bei der IFCO Gruppe (FOTO)

München (ots) - Der Beirat der IFCO Gruppe gab heute bekannt, dass Wolfgang Orgeldinger zum 30.06.2020 sein Amt als CEO der IFCO Gruppe niederlegen und Michael Pooley mit Wirkung zum 01.07.2020 zum neuen CEO der IFCO Gruppe ernannt wird. Diese Änderung erfolgt im Rahmen eines seit längerem geplanten Nachfolgeprozesses.Wolfgang Orgeldinger ist seit 2000 für IFCO SYSTEMS tätig und hat das Unternehmen in den letzten 20 Jahren wesentlich geprägt, zunächst als COO und seit 2013 als CEO. Er wird sich auch weiterhin für IFCO engagieren und die IFCO Gruppe zukünftig als Mitglied des Beirats unterstützen. Die Nachfolge wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Wolfgang Orgeldinger und dem Beirat bereits weit im Voraus geplant und soll einen reibungslosen Übergang und eine Übergabe in den nächsten Wochen gewährleisten.Michael Pooley ist ein strategischer Denker, der bei Brambles und der Exova Group erfolgreich umfangreiche Wachstums- und Change-Programme geleitet hat. Er verfügt über einschlägige Erfahrung im Pooling- und Retail-Bereich unserer Branche und hat mehr als 25 Jahre im Management sowie im Vertrieb und operativen Geschäft gearbeitet. Michael ist bekannt für sein digitales Know-how mit Schwerpunkt auf Track-and-Trace- und Big-Data-Analysen. 1990 erwarb er an der University of Bath einen B. Eng. (Hons) in Maschinenbau, zudem schloss er sein Studium am Henley Management College mit einem MBA ab.Stephan Förschle äußerte sich im Namen des Beirats: "Wir bedanken uns bei Wolfgang für sein herausragendes Engagement und seinen Beitrag zum Erfolg von IFCO sowie für die großartige Unterstützung in den letzten zwölf Monaten nach dem Eigentümerwechsel. Wolfgang hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich IFCO in den letzten 20 Jahren zu dem weltweit führenden Anbieter von Mehrwegbehältern aus Kunststoff (Reusable Plastic Containers, RPC) entwickelt hat. Wie sind äußerst dankbar dafür, dass er IFCO und unsere Kunden als Mitglied des Beirats auch in Zukunft unterstützen wird." Stephan Förschle weiter: "In enger Zusammenarbeit mit Wolfgang haben wir eine umfassende Suche durchgeführt und Michael als Nachfolger identifiziert. Wir sind zuversichtlich, dass Michael die Strategie von IFCO erfolgreich weiterführen und das profitable Wachstum des Unternehmens mit innovativen Produkten, digitalen Lösungen und einem erstklassigen Service weiter vorantreiben und sich konsequent dafür einsetzen wird, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen. Michael war zuvor bei Brambles beschäftigt und ist deshalb sowohl mit IFCO als auch einer Reihe unserer Kunden bestens vertraut. Er kombiniert operative, technische und digitale Fähigkeiten mit einer wirtschaftlichen Denkweise und treibt Markteinführungen konsequent voran."Wolfgang Orgeldinger fügte hinzu: "Seit meinem Eintritt bei IFCO im Dezember 2000 haben wir aus einem kleinen Nischenanbieter mit Umsätzen von etwa 200 Mio. Euro einen globalen Marktführer in der RPC-Pooling-Branche gemacht - mit einem Umsatz von über 1 Mrd. Euro. Das Team von IFCO hat erfolgreich neue Märkte erschlossen, unsere Kundenbasis kontinuierlich ausgebaut, unser Produkt- und Serviceangebot erweitert und unser operatives Geschäft verbessert. So konnten wir selbst in schwierigen Konjunkturzyklen ein hohes und beständiges Wachstum erzielen. Wir haben den Eigentümerwechsel im letzten Jahr erfolgreich vollzogen, und ich bin überzeugt davon, dass die IFCO Gruppe in guten Händen ist. Deshalb ist für mich nun der richtige Zeitpunkt gekommen, mich als CEO zurückzuziehen. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in meiner neuen Funktion als Mitglied des Beirats weiter zu unterstützen und zu beobachten, wie Michael Pooley und das gesamte Team das nächste Kapitel der langjährigen Erfolgsgeschichte von IFCO schreiben."Über IFCO:IFCO ist der weltweit führende Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für Frischprodukte und betreut Kunden in über 50 Ländern. Das Unternehmen verfügt weltweit über einen Pool von mehr als 314 Millionen Mehrwegbehältern (Reusable Plastic Containers - RPCs), die jährlich für über 1,7 Milliarden Auslieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern, Brot und anderen Produkten von den Produzenten zum Einzelhandel eingesetzt werden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lebensmittel-Lieferkette, denn sie bewahren Frische und Qualität der Produkte, sparen Kosten, reduzieren den Warenverderb und sind umweltfreundlicher als Einwegverpackungen. Mehr Informationen finden Sie unter http://www.ifco.com .