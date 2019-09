Führungswechsel im Amt für Heeresentwicklung am 26. September 2019

Strausberg (ots) -Während eines feierlichen Übergabeappells in derKonrad-Adenauer-Kaserne in Köln überträgt der Kommandeur DeutscheAnteile Multinationale Korps/Militärische Grundorganisation,Generalleutnant Stephan Thomas, am Donnerstag, den 26. September2019, die Führung über das Amt für Heeres-entwicklung (AHEntwg) vonGeneralmajor Reinhard Wolski an Brigadegeneral Bernhard Liechtenauer.Zu dem militärischen Zeremoniell treten die Soldatin-nen und Soldatenund die zivilen Angehörigen des AHEntwg an. Es werden 250 geladeneGäste aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Militär erwartet.Musikalisch wird das Zeremoniell durch das Heeresmusikkorps ausKoblenz begleitet.Pressekontakt:Amt für HeeresentwicklungPressestelleTelefon: 0211 / 9371 - 4692Fax: 0211 / 9371 - 3260E-Mail: ahentwgpresse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell