Führungswechsel im 2. Fregattengeschwader in Wilhelmshaven (FOTO)

Wilhelmshaven (ots) -Am Mittwoch, den 21.März 2018 um 13 Uhr, übergibt Kapitän zur SeeJörg-Michael Horn (49) das Kommando über das 2. Fregattengeschwaderan Kapitän zur See Sven Oliver Beck (45). Die Zeremonie findet anBord der Fregatte "Schleswig-Holstein" statt und wird durch dasLuftwaffenmusikkorps Münster musikalisch begleitet.Kapitän zur See Horn übernahm am 15. September 2015 das Kommandoüber das Geschwader, dem die Fregatten der Klassen F123 und F124unterstehen. "Mit Stolz hat mich immer wieder erfüllt, mit welcherLeidenschaft und Hingabe die Besatzungen der Schiffe trotzschwieriger Rahmenbedingungen ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllthaben", so Kapitän zur See Horn. Er hat als Kommandeur viel Zeit aufden ihm unterstellten Einheiten verbracht und war unter anderem alsVerbandsführer bei den Manövern "Flotex" und "Northern Coast 2016"eingesetzt. "Die Nähe zu den Menschen an Bord, die Arbeit in eineminternationalen Stab und die Führung von 15 Einheiten aus siebenNationen war eine große berufliche Erfüllung für mich", so derscheidende Kommandeur weiter. Für Kapitän zur See Horn geht es nachseiner Zeit in Wilhelmshaven in das Bundesamt für Personalmanagementder Bundeswehr in Köln. Hier wird er Referatsleiter und für diePersonalführung der Offiziere und Offiziersanwärter desTruppendienstes Marine verantwortlich sein.Sein Nachfolger wird Kapitän zur See Beck, der als Erster Offizierauf der Fregatte "Sachsen" und Kommandant der Fregatte"Mecklenburg-Vorpommern" bereits viele Berührungspunkte mit denEinheiten des 2. Fregattengeschwaders hatte. "Für mich ist dieVerwendung als Kommandeur eine weitere Traumverwendung", so Beck.Zuletzt war er im Planungsamt der Bundeswehr in Berlin tätig.Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Kommandowechsel im 2.Fregattengeschwader in Wilhelmshaven" eingeladen. Für die weitereAusplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldunggebeten.Termin:Mittwoch, den 21. März 2018. Eintreffen bis spätestens 12.40 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort:Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung:Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegendenAnmeldeformular bis Dienstag, den 20. März 2018, 15 Uhr, beimPresse-und Informationszentrum unter der Fax-Nummer+49(0)4421-68-68796 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nichtmöglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 2, WilhelmshavenTelefon: +49 (0) 4421-68-5800/5801E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell