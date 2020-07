Führungsteam für neue MDR Media steht (FOTO)

Leipzig (ots) - Der MDR Media stehen künftig die Geschäftsführer Frank Möhrer, bislang MDRW-Geschäftsführer, und Uwe Geissler, bislang kaufmännischer Geschäftsführer der DREFA, sowie der Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen, Boris Lochthofen, als Sprecher der Geschäftsführung vor. Die MDR Media geht aus dem Zusammenschluss der beiden MDR-Beteiligungen MDR-Werbung GmbH (MDRW) und DREFA Media Holding GmbH (DREFA) hervor, in denen die Dreiländeranstalt ihre Vermarktungs-, Produktions- und Technikaktivitäten bislang bündelte."Von erfolgreichen Inhalten über die zeitgemäße Produktion bis hin zur professionellen Vermarktung bieten die Beteiligungen des MDR viele Leistungen an, die wir für die Weiterentwicklung unserer Programmangebote und für das Schritthalten mit der Innovationsgeschwindigkeit im Medienbereich brauchen", beschreibt MDR-Intendantin Karola Wille die Bedeutung der MDR Media für die erfolgreichen Umsetzung der strategischen Aufgaben des MDR.MDR stärkt mit MDR Media Standort ThüringenDie MDR Media startet am 1. September 2020 und wird künftig auf dem Mediencampus in Erfurt - direkt am MDR-Landesfunkhaus Thüringen - beheimatet sein. "Ich freue mich sehr, dass Erfurt und der Campus rund um unser MDR-Landesfunkhaus Thüringen nochmals eine deutliche Stärkung erfahren. Die MDR Media wird von hier aus ihre Leistungen von den Inhalten bis zur Vermarktung noch intensiver mit den strategischen Handlungsfeldern des MDR verbinden", kündigt Wille an."Jetzt geht es darum, die Beteiligungen des MDR unter dem Dach der MDR Media hier in Erfurt in eine neue Etappe zu führen. Die MDR Media steht für eine außerordentlich erfolgreiche Vermarktung von Werbezeiten und Sponsoring in Radio und TV, für Technik und Produktionsleistungen und hat heute schon einen ganz wichtigen Anteil am Gelingen unserer öffentlich-rechtlichen Programmaufgaben. Wir wollen gemeinsam mit den Teams der Beteiligungsunternehmen künftig eine noch engere Verzahnung mit den strategischen Überlegungen des MDR erreichen und vor allem auch hier am Standort Impulse für unternehmerische Weiterentwicklungen und innovative Partnerschaften setzen", so Boris Lochthofen.Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MDR Media werden Ende 2021 in einen Neubau auf dem Mediencampus in Erfurt ziehen, für den am 25. Juni 2020 der erste Spatenstich erfolgte.Heinz Spremberg verabschiedetIm Rahmen der letzten Aufsichtsratssitzung der DREFA am 10. Juli 2020 wurde Heinz Spremberg als bisheriger Sprecher der DREFA Media Holding GmbH verabschiedet. "Heinz Spremberg hat die DREFA seit 2013 konsolidiert und strategisch weiter entwickelt. Das ist ihm exzellent gelungen, unter anderem durch den Aufbau eines Innovationsmanagements und die gruppenübergreifende Prozessoptimierung bzw. -digitalisierung", so MDR-Intendantin Karola Wille. Außerdem habe Spremberg die Prozesssteuerung zur Verschmelzung von MDRW und DREFA zur MDR Media sehr erfolgreich umgesetzt. Heinz Spremberg strebt eine berufliche Neuorientierung an.Des Weiteren scheidet MDR-Verwaltungsdirektor Ralf Ludwig als Geschäftsführer der MDRW aus.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle, Tel.: (0341) 3 00 6453, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7880/4650178OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell