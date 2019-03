Führungskraft für einen Tag: Schüler erleben Wirtschaft bei der ManpowerGroup hautnah

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt (ots) - Ein Tag in der Chefetage: Acht Schülerinnen undSchüler im Alter zwischen 16 und 20 Jahren haben im Rahmen derVeranstaltung "Leaders for a Day" Führungskräfte der ManpowerGroupDeutschland einen Tag lang begleitet. Die Jugendlichen bekamen dieMöglichkeit, den Arbeitsalltag der Abteilungsleiter der BereichePersonal, IT und Marketing kennenzulernen. Dazu gehörte auch, dasssie an Besprechungen und Konferenzen in der Konzernzentrale inEschborn teilnahmen.Sandra Ladwein, Schülerin, durfte den Bereich HR näherkennenlernen. "Das ist für mich ein Privileg, heute hier zu sein, dashat nicht jeder. Und Anke hat mir sehr viel mitgegeben für später,"beschrieb die sehr glückliche Schülerin ihren Tag in derManpowerGroup Zentrale."Wir brauchen in Deutschland und Europa junge Menschen, die Lusthaben, die Wirtschaft zu gestalten", sagt Frits Scholte, Vorsitzenderder Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland. "Deshalb findenwir es wichtig, dass große Unternehmen ihre Türen öffnen. Wir wollenden jungen Leuten Möglichkeiten aufzeigen und sie ermuntern, ihrenWeg in der Wirtschaft zu gehen - ob in einem Unternehmen oder alsFirmengründer."Ein Partner der Veranstaltung "Leaders for a Day" ist dieNon-Profit-Organisation Junior Achievement Europe (JA), die inDeutschland durch die IW JUNIOR gGmbH vertreten wird, und bei derScholte im europäischen Verwaltungsrat sitzt. JA ist Europas größterAnbieter von Bildungsprogrammen, die Arbeitsbereitschaft,Unternehmertum und Kompetenz in finanziellen Fragen fördern sollen.Im vergangenen Schuljahr nutzten in Europa vier Millionen jungeMenschen aus 40 Ländern die Angebote des JA-Netzwerks. Schon seit2015 unterstützt die ManpowerGroup die Junior Achievement-Programme.Um überhaupt am "Leaders for a Day"-Programm teilnehmen zu dürfen,mussten die Jugendlichen ein überdurchschnittliches Interesse anWirtschaftsthemen nachweisen. Die Schülerinnen und Schüler, die beider ManpowerGroup einen Eindruck vom Wirtschaftsleben bekamen, habensich zum Beispiel zuvor in einer JUNIOR-Schülerfirma engagiert odergehören zu den Alumni des JUNIOR-Netzwerks.Seit 25 Jahren bietet die IW JUNIOR gGmbH, eine Tochter desInstituts der deutschen Wirtschaft Köln, verschiedene Programme fürjede Altersstufe und jedes Bildungsniveau an. Schüler und Studentensollen so die Fähigkeiten entwickeln, die sie benötigen, um ihreeigene Firma gründen, Produkte verkaufen und damit Geld verdienen zukönnen. Seit 1994 haben bereits 122.000 Schüler die Angebote genutzt.+++ Ein Pressefoto in druckfähiger Auflösung finden Sie hier:https://bit.ly/2YcltZP +++Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 24.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 159 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken.Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Christine ProbostWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell