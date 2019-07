Führungskräfte von Microsoft, Palo Alto Networks und Seagate werden als strategische Investoren in der 117-Millionen-USD-Series-A-Finanzierungsrunde von DriveNets benannt

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Finanztrends Video zu Microsoft



mehr >

- Einflussreiche Führungskräfte unterstützen DriveNets' Visioneiner neuen Telco-Netzwerkarchitektur, die das Betriebs- undWirtschaftsmodell der Netzwerke für die kommenden Jahrzehnteverändern wird- Steve Luczo, Vorstandsvorsitzender von Seagate, tritt in denVorstand von DriveNets einRa'anana, Israel (ots/PRNewswire) - DriveNets(https://www.drivenets.com/), ein Networking-Software-Unternehmen,gab heute die hochkarätigen strategischen Investoren bekannt, diesich seiner 117-Millionen-USD-Series-A-Finanzierungsrunde(https://www.drivenets.com/uploads/Press/pr_funding.pdf)angeschlossen haben: Steve Luczo, Vorstandsvorsitzender von SeaGateund sein ehemaliger CEO, Mark McLaughlin, ehemaliger CEO von PaloAlto Networks und John Thompson, Vorstandsvorsitzender von Microsoft.Steven Luczo ist zudem Mitglied des Vorstands von DriveNets. Dieneuen Investoren bringen enorme Geschäfts- und Branchenerfahrung mit,die DriveNets als Leitfaden dienen wird, wenn es die Grenzen sprengt,wie CSPs ihre Netzwerke aufbauen und bezahlen und ihreGewinnträchtigkeit steigern.Weitere wichtige strategische Investoren sind C4 Ventures, derFonds, der von Pascal Cagni, ehemaliger GM und VP von Apple EMEIA(2000-2012), gegründet wurde, Doug Gilstrap, ehemaliger CEO und COOglobaler Daten-Telekommunikationsunternehmen und ehemaligerStrategieleiter von Ericsson und Benny Schneider, ein erfolgreicherisraelischer Unternehmer mit bisher sechs erfolgreichenStart-up-Exits, von denen zwei an Cisco verkauft wurden. Diesehochkarätige Unterstützung von DriveNets bestätigt den Respekt derBranche vor dem Software-Networking-Unternehmen, dessen Technologiebereits von Tier-1-Serviceanbietern Nordamerikas übernommen wurde.Communications Service Providers (CSPs) stehen derzeit vor demgrößten Nachfrageschub in ihrer Geschichte, doch ihre aktuelleNetzwerkarchitektur ist seit Jahren unverändert geblieben und kanndiese massive Chance nicht effizient nutzen. Sie können die Kapazitätnicht kostengünstig erhöhen und brauchen lange Vorlaufzeiten, umGrundversorgung zu erbringen, was ihr Wachstum und ihre Rentabilitätbeeinträchtigt. DriveNets bewältigt diese Herausforderungen mit einervölligen neuen Art und Weise, Netzwerke aufzubauen. Mit der Anpassungdes Hyperscaler-Architekturmodells an Telco-Netzwerke bietet dasUnternehmen die softwarebasierte Netzwerklösung Network Cloud(https://www.drivenets.com/products) an, die das Betriebsmodell desNetzwerks radikal vereinfacht.Network Cloud ist eine vollständig disaggregierte, Cloud-nativeSoftware, die die Routingdaten auf betreiberspezifischen White Boxesmit nur zwei Arten von White-Box-Bausteinen und der Steuerungsebeneauf Standardservern ausführt. Die Software verwandelt das Netzwerk ineine vollständig optimierte, gemeinsam nutzbare Ressource, die vieleNetzwerke unterstützen kann, mit einer Leistung im Telco-Bereich undeinem profitableren Wirtschaftsmodell."Unsere Investoren sind Branchenführer in einigen der größtenTechnologieunternehmen weltweit. Sie haben eine Branchenstörungverursacht und Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen aufgebaut. Wirsind stolz darauf, dass sie uns ihr Vertrauen entgegenbringen. Ihretiefgreifende Erfahrung und ihr Business-Know-how werden uns beimWachstum unseres Unternehmens leiten, unsere Reichweite vergrößernund uns dabei helfen, unsere Kunden besser zu bedienen", so IdoSusan, CEO und Mitbegründer von DriveNets. "Wir sind begeistert,Steve Luczo in unserem Vorstand zu haben, und wir werden von seinerErfahrung und seinem praktischen Engagement für das Wachstum unseresUnternehmens profitieren."Steve Luczo schließt sich als Mitglied im Vorstand von DrivetNetsIdo Susan, Hillel Kobrinsky, Adam Fisher, Partner von BessemerVenture Partners und Aaron Mankovski, Managing General Partner vonPitango Growth, an. Zusätzlich zu seiner Position alsVorstandsvorsitzender bei SeaGate war Herr Luczo auch im Vorstand vonMicrosoft, VMware und Veritas tätig. "Ich freue mich auf dieZusammenarbeit mit dem talentierten Team von DriveNets und darauf,die Geschäftsstrategie, Produktentwicklung und wichtigen Allianzendes Unternehmens mitzugestalten. Ich sehe große Ähnlichkeit zwischenmeiner Rolle bei DriveNets und der Zeit, als ich im Vorstand vonVMware tätig war, dem Unternehmen, das die Virtualisierungrevolutioniert hat. Ich freue mich auf eine ähnliche Gelegenheit,dieses Mal im Telco-Bereich", so Steve Luczo."DriveNets hat mit einem führenden US-Telco-Anbieter bei derTransformation seines Netzwerks und Geschäftsmodells unglaublicheArbeit geleistet", so Pascal Cagni, Gründer und CEO von C4 Ventures."Das C4 Venture Team und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit mitIdo und seinem Team, um ähnliche Erfolge mit europäischen Top-SPs zuerzielen. Wir glauben, dass der europäische Markt ebenso reif ist füreine Cloud-Störung im Telco-Bereich."DriveNets wurde von Ido Susan und Hillel Kobrinsky, zweierfolgreichen Telco-Unternehmern, gegründet. Herr Susan war zuvorMitbegründer von Intucell, dem Unternehmen, das das Self OptimizingNetwork (SON) erfand, das 2013 für 475 Millionen USD von Ciscoübernommen wurde. Herr Kobrinsky gründete denWebkonferenz-Spezialisten Interwise, der von AT&T für 121 MillionenUSD übernommen wurde."Der Übergang zur Cloud ist unvermeidlich und das Tempo hat sichin den letzten 2 bis 3 Jahren deutlich beschleunigt", so JohnThompson, Partner bei Lightspeed Ventures und Vorstandsvorsitzendervon Microsoft. "Ido und sein Team verstehen, wie das Versprechen derCloud den Bedürfnissen der Telekommunikationsunternehmen entspricht,und ich glaube, dass ihre Vision den CSPs helfen kann, angesichts derriesigen Nachfrage nach Services ihre Profitabilität zu steigern.DriveNets verursacht eine positive Marktstörung, auf dieDienstleister besonders achten sollten."Informationen zu DriveNetsDriveNets (https://www.drivenets.com/) unterstützt CommunicationsService Providers (CSPs), den größten Nachfrageschub in derTelekommunikationsgeschichte zu nutzen und ihre Gewinnträchtigkeit zusteigern, indem sie ihre technologischen und wirtschaftlichen Modelleändern. Die Lösung Network Cloud von DriveNets ändert dietraditionelle Netzwerkarchitektur, die bereits seit zwanzig Jahrenbesteht, indem sie das Hyperscaler-Architekturmodell an dasTelekommunikationsnetzwerk anpasst. Network Cloud ist eineCloud-basierte Software, die über standardmäßige White-Boxes läuft,das Netzwerk-Betriebsmodell radikal vereinfacht und eine Leistung imTelco-Bereich zu wesentlich niedrigeren Kosten bietet.Informationen zu C4 VenturesC4 Ventures (https://c4v.com/) ist ein führender europäischerVenture-Fonds, der von Pascal Cagni (VP & GM Apple EMEIA 2000-2012)gegründet wurde. C4 Ventures mit Sitz in London und Paris investiertsowohl in europäische Startups im Frühstadium als auch in Start-upsim Spätstadium, die in europäische Märkte expandieren möchten. C4Ventures ist eine andere Art von Venture-Unternehmen, das sich aufdrei Sektoren spezialisiert: die Zukunft des Handels, Smart Hardwareund digitale Medien. Seine operative Expertise und ein Team ausOperating-Partnern positionieren C4 Ventures bestmöglich, umUnternehmern zu einer Beschleunigung ihrer Geschäfte in der komplexeneuropäischen Landschaft zu verhelfen.Pressekontakt:Judith Arkushjudith@siliconvpr.com+972 52-351-7698Original-Content von: DriveNets, übermittelt durch news aktuell