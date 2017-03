Führungskräfte immer noch unvorbereitet auf die Digitale Transformation

Düsseldorf (ots) - Unternehmen wie Führungskräfte finden sich ineinem Strudel des technologischen Wandels wieder, der ganzeIndustrien und Branchen mitreißt und Veränderungen hervorruft, dieniemand einzuschätzen vermag. 92% der Führungskräfte bemerken dieAuswirkungen der Digitalen Transformation in ihren Unternehmen, einDrittel davon sogar sehr deutlich, doch nur 15% fühlen sich darauf"gut vorbereitet". Das sind Ergebnisse der Studie "Führung imdigitalen Zeitalter" von metaBeratung, einer Management- undHR-Beratung und dem Global Center for Digital BusinessTransformation, einer Initiative der IMD Business School in Lausanneund CISCO. Dafür wurden branchenübergreifend über 1.000Führungskräfte von Wirtschaftsunternehmen in Europa, Asien und denUSA befragt.Trotz des schnellen Fortschreitens von digitalen Innovationengeben 40% an, dass sie gerade erst mit den Vorbereitungen auf dieVeränderungen beginnen. Weniger als 20% der Befragten sagten aus,dass in ihren Unternehmen digitale Technologien wie Analysetools oderSocial-Media zum Einsatz kommen. 30% der Führungskräfte gaben an,selbst digitale Tools oder Technologien selbst selten odergelegentlich zu nutzen."Führungskräfte wissen mehrheitlich nicht, wie sich Führung in derdigitalen Transformation ändern muss. Das"Augen-zu-und-durch-Prinzip" ist hier wenig erfolgreich, Agilitätheißt das neue Stichwort. Agile Führungskräfte sind bescheiden,anpassungsfähig, vorausschauend und engagiert. In einer Zeit, in dersich so viel, so schnell ändert, ist es wichtig zu wissen, was mannicht weiß. Agile Führungskräfte sind digital engagiert und habenihre Vorgehens- und Sichtweisen an die sich veränderndenAnforderungen angepasst," sagt Dr. Rainer Neubauer von metaBeratung,der den Fragebogen zur Studie entwickelt hat.42% dieser als agil identifizierten Führungskräfte sagten aus,dass sie auf Basis von Datensammlungen und deren Analyse fundiertereEntscheidungen treffen. Des Weiteren ergab die Studie, dass 26% derals agil identifizierten Führungskräfte digitale Tools undTechnologien nutzen und nur 7% der als nicht agil identifiziertenFührungskräfte. 28% der agilen Führungskräfte nutzen virtuelleNetzwerke und Foren und nur 1 % der nicht agilen Führungskräfte. 76%der agilen Führungskräfte ermutigen ihr Team ihre Meinungen undErfahrungen zu hinterfragen. Nicht agile Führungskräfte tun dies nurin 1% der Fälle.Zur UmfrageIm Dezember 2016 und Januar 2017 befragten metaBeratung und dasGlobal Center for Digital Business Transformation 1.042Führungskräfte (C-Level, Geschäftsführung undNachwuchsführungskräfte) aus Europa, Amerika und Asien anhand vonallgemeinen Fragebögen und strukturierten Interviews zu Themen rundum Führung in der digitalen Transformation. Schwerpunktbranchen warenFertigungsindustrie, Beratung und Finanzen.Laden Sie sich hier den vollständigen Studienreport als PDFherunter: https://tinyurl.com/hw54ny5Über metaBeratung GmbHmetaBeratung GmbH ist eine Management- und HR-Beratung mitNiederlassungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. DasUnternehmen ist spezialisiert auf die Begleitung vonVeränderungsprozessen bei Menschen und Organisationen und berätmittelständische Unternehmen und internationale Konzerne bei derAuswahl und Entwicklung von Talenten - vom Trainee bis hin zumC-Level Executive.Der Mensch und seine Persönlichkeit stehen im Vordergrund. Miteinem evidenzbasierten Ansatz hilft metaBeratung seit nunmehr 13Jahren erfolgreich, die Weichen für die richtigen personellenEntscheidungen zu stellen. metaBeratung ist autorisierterDistributionspartner von Hogan Assessment Systems Inc. und Partnervon RHR International. www.metaberatung.comÜber das Global Center for Digital Business TransformationDas Global Center for Digital Business Transformation ist einegemeinsame Initiative der IMD Business School in Lausanne und CISCOist ein internationales Zentrum für Forschung und Analyse zum ThemaFührung in der digitalen Transformation. www.imd.org/dbtcenterÜber IMDIMD ist eine hochkarätige Business School und ein anerkannteExperte in der Entwicklung von globalen Führungskräften. Die IMDBusiness School hat ihren Sitz in Lausanne, Schweiz und verfügt überein Executive Learning Center in Singapur. Die Hochschule bietetSchweizer Exzellenz mit einer globalen Perspektive und hat einenflexiblen, maßgeschneiderten und effektiven Ansatz für dieFührungskräfteentwicklung www.imd.orgPressekontakt:metaBeratung GmbHKerstin AlmstädtPariser Straße 10040549 DüsseldorfIMD Business SchoolMatthew MortellaroTelefon: +41 21 618 03 52E-Mail: matthew.mortellaro@imd.orgwww.imd.orgOriginal-Content von: metaBeratung, übermittelt durch news aktuell