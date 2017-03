Führungskräfte aus dem Luftfahrtbereich aus 130 Ländern nahmen am World ATM Congress 2017 teil

Madrid (ots/PRNewswire) - Der fünfte jährliche World ATM Congress(http://www.worldatmcongress.org/) endete am Donnerstag, dem 9. März.Als größte Flugverkehrsmanagementausstellung (ATM) der Welt zog derKongress mit 7.757 registrierten Teilnehmern und 230 Ausstellern aus131 Ländern eine rekordverdächtige Anzahl von Interessenten an.Íñigo de la Serna Hernáiz, Spaniens Minister für ÖffentlicheArbeiten und Verkehr, eröffnete den dreitägigen Kongress (http://www.worldatmcongress.org/Uploads/2017%20PDFs/3.7.17%20Opening%20Statement.pdf), dessen Hauptredner Violeta Bulc, EU-Kommissarin fürVerkehrsfragen, und Willie Walsh, Chief Executive Officer von IAG undVorsitzender des Gouverneursrates der InternationalenZivilluftfahrtsorganisation (IATA) waren. Während der Konferenzwurden die besten Möglichkeiten zur Schaffung der für dieUnterstützung der gewünschten Veränderungen aufgrund neuerTechnologien, neuer Mitspieler im Luftraum, wie z. B. Drohnen, desWettbewerbs und des Drucks auf Leistungssteigerung richtigen Kulturuntersucht. Des Weiteren fanden verschiedene Events statt, darunterdie Single European Sky Awards der Europäischen Kommission und dieIHS Jane's ATC Awards.In fünf Sälen wurden mehr als 120 Stunden Bildungsveranstaltungengeboten, darunter Podiumsdiskussionen, technische Präsentationen undProduktpräsentationen und -einführungen, die von fast 100 führendenLuftverkehrsfachleuten aus der Industrie, von Regierungen,Arbeitnehmervertretern und Bildungseinrichtungen abgehalten wurden."Der World ATM Congress wird jedes Jahr größer und umfassender",sagte Peter F. Dumont, President und CEO der ATCA. "Die Veranstaltungbietet den Teilnehmern Insiderinformationen, die sie benötigen, umden Luftraum zu sichern, ihre Unternehmen weiter auszubauen und ihreKarrieren voranzubringen. Der World ATM Congress bringt Regierungen,die Industrie, die Wissenschaft und Nutzer aus der vordersten Frontaus der gesamten Welt zusammen, die alle daran interessiert sind, dieSicherheit und Effizienz des weltweiten Luftraums auszubauen und zuverbessern. Im Rahmen der Modernisierung der Luftfahrtindustrie hatsich der World ATM Congress zu einem fruchtbaren Nährboden fürDiskussionen und Technologien entwickelt, welche die Luftfahrt in denkommenden Jahren formen werden."Jeff Poole, Director General der CANSO, sagte: "Der World ATMCongress wird von der Industrie für die Industrie veranstaltet, undwas noch wichtiger ist, er erfüllt die Anforderungen der Industrie.In diesem Jahr war sein Programm in jeder Hinsicht nochumfangreicher. Die Veranstaltung wird für Aussteller, Referenten undBesucher gestaltet und wir arbeiten hart daran, ihre Anforderungen zuerfüllen. Hier kommen ebenfalls die wichtigsten Führungskräfte ausdem Luftfahrtbereich und andere Stakeholder zusammen, um vor dergesamten ATM-Gemeinschaft an einem Ort zu sprechen und mit ihr ihreErwartungen und Anforderungen zu diskutieren. Der World ATM Congresswird auch weiterhin den Anforderungen der Industrie und ihrerStakeholder zuhören und diese bei der Entwicklung der Veranstaltungin den kommenden Jahren berücksichtigen."Der World ATM Congress wird von der Civil Air Navigation ServicesOrganisation (CANSO) in Partnerschaft mit der Air Traffic ControlAssociation (ATCA) mit Unterstützung der Platinsponsoren Boeing,Indra, Leonardo und Thales organisiert. Der World ATM Congress findetdas nächste Mal vom 6. bis 8. März 2018 statt. Ausstellungsfläche undSponsoringmöglichkeiten(http://www.worldatmcongress.org/2018-exhibitor-info) für 2018 könnenab sofort gebucht werden.Weitere Informationen erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit AbigailGlenn-Chase unter +1 703 299 2430 Nst. 308 oderabigail.glenn-chase@atca.org.Logo - http://mma.prnewswire.com/media/446757/World_ATM_Congress___5th_Anniversary.jpgOriginal-Content von: World ATM Congress, übermittelt durch news aktuell