Führungskräfte Chemie: Mitbestimmung garantiert Erfolg der sozialen Marktwirtschaft

Köln (ots) - Vor 100 Jahren ist das Betriebsrätegesetz in Kraft getreten. AusSicht des Führungskräfteverbandes Chemie VAA, der die Akademiker in der Chemie-und Pharmaindustrie gewerkschaftlich vertritt, ist die Stärkung derMitbestimmung in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung wichtiger dennje.Das Betriebsrätegesetz hat die gesetzliche Grundlage für die betrieblicheInteressenvertretung der Arbeitnehmer geschaffen, die das Recht erhielten,Betriebsräte zu gründen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Betriebsräte über dasBetriebsverfassungsgesetz 1952 gesetzlich verankert. "Die Bedeutung und dieVerdienste der Mitbestimmung sind heute in Deutschland als Standortvorteilunbestritten", so VAA-Hauptgeschäftsführer Gerhard Kronisch. "Sie ist seitJahrzehnten eine wichtige Stütze des rasanten wirtschaftlichen Aufschwungs inDeutschland."Darüber hinaus haben das Modell der Sozialpartnerschaft und die Mitbestimmungdie Europäisierung und Internationalisierung der deutschen Wirtschaftmitgetragen. Auch in Zeiten von Digitalisierung und Dekarbonisierung haben siefür den VAA - Deutschlands größter Führungskräfteverband undAkademikergewerkschaft - oberste Priorität. "Denn sie garantieren denArbeitnehmern Mitsprache und demokratische Teilhabe im Unternehmen und sichernden wirtschaftlichen Erfolg", betont Gerhard Kronisch.Zwar ist der Anteil der Firmen mit Betriebsrat in den letzten Jahren gesunken,belegen Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für das Jahr2018. Demnach arbeiten im Westen Deutschlands nur noch 42 Prozent derBeschäftigten in einer Firma mit Betriebsrat - im Osten sind es 35 Prozent. Dasliegt vor allem an der mangelnden Vertretung der Beschäftigten in kleinerenUnternehmen. Insgesamt aber sind das Interesse und die Zustimmung derBeschäftigten zu Betriebsräten hoch geblieben. Wahlbeteiligungen von über 75Prozent bei Betriebsratswahlen zeigen dies überdeutlich.Generell könne man davon ausgehen, dass mitbestimmte Betriebe produktiver sindund im Wettbewerb besser dastünden, hebt VAA-Hauptgeschäftsführer Kronischhervor. "Ich bin absolut davon überzeugt, dass Mitbestimmung undSozialpartnerschaft auch künftig die Zustimmung der Arbeitnehmer zur sozialenMarktwirtschaft erhöhen." Die Betriebsrätekonferenz des VAA Mitte März 2020 inMainz werde im Zeichen des Jubiläums der betrieblichen Mitbestimmung stehen,aber den Blick nach vorn richten.