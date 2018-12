Führerbunker VR - Das Ende des Dritten Reichs in Hitlers letztem Versteck erleben / Eine VR (Virtual Reality)-Dokumentation (FOTO)

--------------------------------------------------------------WEBSITE BESUCHENhttp://ots.de/P2mWeQ--------------------------------------------------------------Hannover (ots) -Historisch authentische Rekonstruktion des so genanntenFührerbunkers / Auftakt der VR-Dokumentationsreihe Time & History /Entwickelt von NORD/VR / Gefördert mit Mitteln der nordmedia - Film-und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH / Weitere Bilder undInformationen unter http://TimeAndHistory.deDas auf Virtual Reality-Anwendungen spezialisierte, HannoveranerUnternehmen NORD/VR (ein Label der Schwiezer System GmbH) entwickelteine historisch authentische Rekonstruktion des so genanntenFührerbunkers. Die nordmedia - Film- und Mediengesellschaft fördertdie historische VR-Dokumentationsreihe mit 60.000 Euro.Die zerstörte Berliner Bunkeranlage wird per VR-Brille wiederbegeh- und erlebbar: Der Nutzer kann sich frei darin bewegen oder denBunker kommentiert entdecken. Die historischen Ereignisse, die sichwährend der letzten Tage des zweiten Weltkriegs dort ereigneten,werden szenisch dargestellt oder erzählt und versetzen denVR-Besucher mitten ins Geschehen.Verantwortungsvolle Aufklärung, statt Mystifizierung: Den Kollapsdes Dritten Reichs per Virtual Reality aus der Perspektive seinerHauptakteure zu erleben, vermittelt eindrucksvoll den Kontrastzwischen der propagierten Überlegenheit und der kümmerlichen,brutalen Perspektivlosigkeit der Ideologie.Stimmen zum Projekt:Martin Schwiezer, Projektleiter, NORD/VR"Ängstlich hinter vier Meter dicken Mauern kauernd, zehn Meterunter der Erde, sich gegenseitig und selbst tötend: Dieschockierenden Details des Endes einer Ideologie, die auf Rassismus,Gewalt und Größenwahn basierte, sind ein Mahnmal der Absurditättotalitärer Systeme, das nicht in Vergessenheit geraten darf."Roman Winkler, Förderreferent, nordmedia"Eine VR-Dokumentation, die immersiv ein historisches Ereigniswieder erfassbar machen kann, wird durch das technische Know-How vonNORD/VR auf einem hohen Niveau möglich. Wir sehen der Umsetzungerwartungsvoll entgegen, da hier eine authentische Aufarbeitungmöglich werden könnte - mit der Achtsamkeit und Ernsthaftigkeit, diedieses Thema erfordert."Das Projekt ist Auftakt der neuen VR-Dokumentationsreihe Time &History (http://TimeAndHistory.com), in welcher zerstörte oder nichtmehr zugängliche historische Orte in Echtzeit-3D und VR rekonstruiertwerden, um es Menschen aus aller Welt zu ermöglichen, diese virtuellzu besuchen.Entwickelt wird Führerbunker VR auf Basis der Unreal Engine 4(UE4) als eine so genannte Room-Scale Experience (ermöglicht dasfreie Bewegen in allen Räumen oder wahlweises Teleport-Movement) fürdie Virtual Reality-Brillen Oculus Rift, HTC Vive/Vive Pro sowieWindows Mixed Reality. Alternativ kann Führerbunker VR auch ohneVR-Features auf dem Monitor eines normalen Windows-PC gestartetwerden.Über NORD/VRGegründet 2017 in Hannover als Tochterunternehmen der SchwiezerSystem GmbH, ist NORD/VR (http://NordVR.de) VirtualReality-Spezialist für Industrieanwendungen und über die Time &History-Serie (http://TimeAndHistory.com) für die Rekonstruktionhistorischer Orte. Zu ihren Kunden zählen namhafte Unternehmen ausIndustrie und Handel.Über nordmediafördern - vernetzen - entwickeln! Diese Begriffe bilden inKurzform den Kern der Aktivitäten der nordmedia. Seit 2001 gestaltetnordmedia als zentrale Medien-Fördereinrichtung für Niedersachsen undBremen den Ausbau und die Entwicklung der Medienbranche in den beidennorddeutschen Bundesländern.Pressekontakt:Tim BoydPresse und PRboyd@nordvr.de+49 (0)511 85 00 44 22Weitere Bilder und Informationen unter:https://TimeAndHistory.comOriginal-Content von: TIME & HISTORY, übermittelt durch news aktuell