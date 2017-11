Führendes globales Personalberatungsunternehmen (Executive Search Firm) Odgers Berndtson expandiert nach Irland

London (ots/PRNewswire) -Spitzen-Head-Hunter öffnet sein erstes Büro in Dublin, uminternationale Kunden zu unterstützen, die europäische Geschäfteaufbauen.Odgers Berndtson, ein führendes globalesPersonalberatungsunternehmen, eröffnet eine neue Basis in Dublin,Irland. Dieser Umzug wird die Fähigkeit der Firma, globalenUnternehmen, die neue Geschäftszentren in Europa in Vorbereitung aufden Brexit aufbauen wollen, wesentlich erweitern.Ein marktführendes Team, das bereits auf dem Markt des "ExecutiveSearch" in Irland erfolgreich war, ist Odgers Berndtson mitsofortiger Wirkung beigetreten. Unter der Leitung von DamianRingwood, der Managing Partner von Odgers Berndtson Dublin werdenwird, wird das Team die Reichweite des globalen Unternehmens auf über56 Büros in 28 Ländern ausweiten.Der Umzug kommt zu einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend vordem Brexit in Irland investieren wollen. Darunter sind JP Morgan,Bank of America, Citibank, Standard Life und Barclays im Bereich derfinanziellen Dienstleistungen sowie Google und LinkedIn auf demTech-Sektor."Das Wachstum unseres Unternehmens ist an unsere Fähigkeitgekoppelt, großen globalen Klienten qualitativ hochwertigeUnterstützung zu bieten, wenn sie vor sehr bedeutendenHerausforderungen aufgrund des Brexits stehen", sagte Kester Scrope,Chief Executive von Odgers Berndtson. "Wir freuen uns, Damian undsein Team in unserem Unternehmen willkommen zu heißen. Sie bringenmehr als sechzig Jahre Erfahrung mit und sind auf wichtige Bereichewie finanzielle Dienstleistungen, Verbraucher, öffentlicher Sektor,professionelle Dienstleistungen, Technologie und Medienspezialisiert".Damian Ringwood, Managing Partner des neuen Odgers BerndtsonDublin, sagte: "Das Team hier ist begeistert über die Gelegenheit,Odgers Berndtson beizutreten. Als Teil eines der "sechs großen"Personalberaterfirmen zu arbeiten, wird uns helfen, die Chancen, dieBrexit bietet, zu maximieren und eine größere Reichweite in Bezug derBereitstellung von Spitzentalenten für neue und existierende Klientenzu sichern".REDAKTIONELLE HINWEISEOdgers Berndtson ist ein internationalesPersonalberaterunternehmen und ist in über 50 Büros im EMEA-Bereich,Nord- und Südamerika und im Asiatisch-Pazifischer Raum tätig. DasUnternehmen verfügt über eine reiche Kenntnis an Rollen und Sektoren,um Führungskräfte zu finden und zu entwickeln, sowie nicht-exekutivesPersonal für börsennotierte und mittelständische Unternehmen undöffentliche Organisationen.Weitere Informationen über Odgers Berndtson finden Sie auf:http://www.odgersberndtson.comhttp://www.odgersberndtson.ieTwitter (https://twitter.com/OdgersUKNews)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/305794/admin/updates/)Facebook (https://www.facebook.com/odgersberndtson/)Pressekontakt:Tessa Curtistessa@tessacurtisassociates.com+44 (0) 7767 654122Original-Content von: Odgers Berndtson, übermittelt durch news aktuell