Führendes chinesisches Vesicherungsunternehmen startet erfolgreich Kernsystem der neuen Generation auf Basis von eBaoCloud InsureMO als Middleware

Shanghai (ots/PRNewswire) - China Continent Insurance Co., Ltd.(CCIC) kündigte kürzlich den erfolgreichen Start einer neuenGeneration ihres Kernsystems an, das mithilfe von eBaoCloud® InsureMO(https://www.ebaotech.com/ebao-cloud/open_api_platform)® alsMiddleware entwickelt wurde. CCIC steht mit jährlichenPrämieneinnahmen von 6,2 Milliarden USD im Jahr 2018 an fünfterStelle in China und ist weltweit der erste große Versicherungsträgermit Geschäften in allen Versicherungssparten, der sein Geschäft aufeinem Kernsystem auf Basis von Mikroservices und Cloud-nativerArchitektur mithilfe einer im Handel erhältlichenVersicherungsmiddleware betreibt. Die Entwicklung des neuenKernsystems nahm deutlich weniger Zeit in Anspruch, da dasausgereifte und funktionsreiche InsureMO über die nötigenMikroservices für Verkaufs- und Servicefunktionen aller wichtigenVersicherungsdienste verfügt. Bei der Entwicklung derBenutzeroberflächen und Arbeitsabläufe für interne Mitarbeiter, sowieder leistungsstarken Open API-Plattform für umfangreicheÖkosystem-Konnektivität, wurde ein umfangreiches API-Set voneBaoCloud InsureMO abgerufen. Dies ist ein komplett neuer Ansatz beider Entwicklung von Kernversicherungssystemen, welcher ermöglicht dieInnovationen schneller, billiger und massgeschneiderter einführen zukönnen, ohne dass das Rad der grundlegenden Versicherungs-APIs neuerfunden werden muss.In den mehreren Monaten seit der Produktivsetzung unterstützte dasneue Kernsystem die CCIC-Geschäfte gut und lieferte seineessentiellen Vorteile. Das System deckt jetzt alle Geschäftszweigebei CCIC ab mit mehr als 200 Versicherungsprodukten: vonPrivatkundenprodukten, Produkten für kleine und mittelständischeUnternehmen bis hin zu großen kommerziellen Risiken, inklusive u.a.Sachversicherung, Unfall- und Krankenversicherung,Transportversicherung, , Reiseversicherung, Landwirtschaft- undHaftpflichtversicherung. Das neue Kernsystem macht es möglich, dieProdukteinführungen und Erschließung neuer Vertriebskanäle innerhalbvon Tagen statt Monaten umzusetzen. Das System erlaubt CCIC auch, aufBasis der Cloud-nativen verteilten Architektur, mit drastischenÄnderungen des Transaktionsvolumens in Echtzeit umzugehen. DieMikroservice-Architektur bietet gleichzeitig viel schnellereEinführung neuer Funktionen als es sonst mit traditionellerUnternehmenssoftware der Fall ist, da jeder Mikroservice komplett vonden anderen getrennt ist, sodass Wechselwirkungen zwischen denFunktionen ein deutlich geringeres Problem darstellen.Chen Yong, Vorsitzender von CCIC, meinte hierzu: "Der Aufstieg dernächsten Generation intelligenter Technologie hat die globaleWirtschaft stark beeinflusst. Versicherungsunternehmen müssen sich andiese Veränderungen anpassen. Um mit dieser Entwicklung mitzuhalten,hat China Continent Insurance ein erstklassiges Kerngeschäftssystemder neuen Generation entwickelt, das "disruptive" Verbesserungen inBezug auf Geschäftseffizienz, Managementkapazität und Servicequalitätbietet. Das Unternehmen wird in Zukunft Technologien verwenden, diezu einem besseren Service für die Nutzer führen, und wird diequalitativ hochwertige Weiterentwicklung des Versicherungsmarktsvoranbringen, von der die Nutzer, Versicherungsunternehmen, Partner,und die komplette Branche gleichermaßen profitieren.""Die erfolgreiche Produktionseinführung dieses Cloud-nativen undMikroservice-basierten Kernsystems bei CCIC zeigt zwei wichtigePunkte: Erstens ist die Cloud-native und Mikroservice-basierteArchitektur nun ausgereift genug, alle Versicherungsgeschäftszweigewährend des gesamten Lebenszyklus einer Police zu unterstützen.Zweitens können weltweit tätige Versicherungsunternehmen jetzt miteBaoCloud InsureMO als Versicherungsmiddleware ebenso die nächsteGeneration ihrer Kernsysteme entwickeln, die ihren eigenenBedürfnissen entspricht, und müssen das Rad der grundlegenVersicherungselemente nicht neu erfinden", fügte Woody Mo, Presidentand CEO von eBaoTech Corporation hinzu. "eBaoCloud InsureMO dientsowohl als Versicherungsmiddleware als auch als Konnektivitäts-Hubund bietet eine One-Stop-Plattform für Echtzeitinnovation durchVersicherer, Kanäle, neue digitale Affinitäten, Insurtech-Unternehmenund andere Technologieanbieter. Die Technik kann auch verwendetwerden, um ein voll funktionales Kernsystem für die weltweit größtenVersicherer mit allen Versicherungsproduktsparten aufzubauen. Diekommenden Jahre werden fundamentale Veränderungen in Bezug daraufbringen, wie die Versicherungsbranche neue Technologien adoptiert.Spannende Zeiten liegen vor uns und eBaoTech möchte ein Vorreiterdieser großartigen Revolution sein! eBaoTech dankt CCIC, durch diePartnerschaft an dieser Umsetzung mitwirken zu können! Wir sind stolzauf diesen historischen Erfolg!"Informationen zu China Continent Insurance Co.China Continent Insurance Co., Ltd. ist ein nationalerKomposit-Versicherer (Property and Casualty, P&C), der mitGenehmigung des Staatsrats und der chinesischen Regulierungsbehördefür Versicherungsunternehmen gegründet wurde. Es ist auch das einzigeP&C-Unternehmen unter der China Re Group. China Continent Insurancemit Hauptsitz in Shanghai wurde am 15. Oktober 2003 gegründet undverfügt über ein Stammkapital von 2,2 Milliarden USD. 2018 hatte dasUnternehmen jährliche Prämieneinnahmen von 6,2 Milliarden USD undnimmt damit den fünften Rang in China ein.In den sechzehn Jahren seit seiner Gründung entwickelte sich ChinaContinent Insurance stark und verfügt inzwischen über einlandesweites Netzwerk von 35 Provinz-Niederlassungen, eineSpezialverkaufseinheit, ein Betriebszentrum fürTransportversicherugen, ein E-Commerce-Unternehmen und über 2.000Zweigstellen auf Provinz-, Stadt- und Landkreisebene. Von 2014 bis2018 erhielt das Unternehmen kontinuierlich eine "A"-Bewertung vonA.M. Best, sowohl bei der Bewertung der finanziellen Stärke (FSR,financial strength rating), als auch bei der Emittentenbewertung(ICR, issuer credit rating), bei weiterhin stabiler Perspektive.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ccic-net.com.cn/Informationen zu eBaoTecheBaoTech ist ein Anbieter technischer Lösungen für die globaleVersicherungsbranche und unsere Mission lautet "Versicherung einfachmachen". Wir führen unser Geschäft in mehr als 30 Ländern, bedienenüber 200 Versicherungsträger sowie unter anderem zahlreichen Agenten,Brokern, Affinitäten, und InsureTech-Unternehmen imVersicherungsmarkt. Digitale Versicherungen sind im Kommen und dieVersicherungsbranche bewegt sich Richtung API-Ökonomie. eBaoTechbietet Lösungen und Services, die digitale Versicherungen möglichmachen.Seit seiner Gründung im Jahr 2000 widmet sich eBaoTech derInsurtech-Innovation. 2001 entwickelte eBaoTech die weltweit ersteBrowser-/Server-basierte Versicherungskernsystem-Suite und führte dieEinführung und Umsetzung der Java-basierten 3G-Versicherungs-IT an.2015 führte eBaoTech die weltweit erste verteilte, Cloud-native undMikroservice-basierte 4G-Versicherungsplattform ein, welche einenkompletten Satz von Versicherungs-APIs für den gesamten Lebenszykluseiner Versicherungspolice für alle wichtigen Versicherungsproduktebietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.ebaotech.com.