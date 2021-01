Führendes Unternehmen für autonome mobile Roboter Quicktron schließt C+-Finanzierung unter Führung der KION Group und Prosperity7 Ventures ab, will Menschen durch Technologie von manueller Handhabung befreien

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Finanztrends Video zu Kion Group



mehr >

Shanghai (ots/PRNewswire) - Der führende chinesische Hersteller von autonomen mobilen Robotern (AMR), der auch ein KI-Forschungszentrum betreibt, Quicktron Intelligent Technology Co., Ltd ("Quicktron"), hat kürzlich eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die C+-Finanzierungsrunde wurde von der KION Group, einem der weltweit führenden Anbieter von Flurförderzeugen und Supply-Chain-Lösungen, Prosperity7 Ventures, dem diversifizierten Wachstumsfonds von Aramco Ventures, sowie mehreren renommierten Investmentinstituten in China angeführt. Der gesamte Erlös fließt in die Marktexpansion auf dem internationalen Markt und die weitere technische Entwicklung, um die Mission des Unternehmens, Menschen von manueller Handhabung zu befreien, voranzutreiben.Grundlage für die erfolgreiche Finanzierung sind die beeindruckenden Wachstumszahlen von Quicktron in den letzten Jahren. Das Betriebsergebnis hat sich von 2017 bis 2019 fast verzehnfacht und das Gesamtauftragsvolumen im Jahr 2020 wird voraussichtlich mehr als 300 Prozent des Volumens von 2019 betragen. Es wurde auch publik gemacht, dass Quicktron im nächsten Jahr einen Plan für die Börsennotierung am Science-Innovation-Board vorlegen wird, um das Unternehmen als erste börsennotierte AMR-Aktie zu etablieren.Als Pionier in der AMR-Branche haben Wei Yang und Quicktron den Entwicklungsprozess des gesamten Bereichs von Anfang an miterlebt. Angesichts der Tatsache, dass die weltweite Durchdringungsrate von AMR nur ein Prozent beträgt, sieht Wei Yang noch ein ungenutztes Potential im Wert von 500 Milliarden CNY. Das Wachstum in diesem Sektor hat sich auch deshalb beschleunigt, weil die Coronapandemie die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von manueller Arbeit in der Logistik zu reduzieren, verstärkt hat. Dies ist besonders in Europa zu beobachten, wo der E-Commerce schnell wächst, weil die Verbraucher zunehmend eine Präferenz für den Online-Einkauf entwickeln, was immer mehr Einzelhändler dazu zwingt, auf den Online-Handel umzusteigen.Die technische Entwicklung in diesem Bereich wird durch ausgefeilte Technologien wie 5G und autonome Fahrzeuge unterstützt, die sich zunehmend durchsetzen. Diese ermöglichen eine hohe Leistung, niedrige Kosten und schnelle Iterationen, was F&E zu einer absoluten Priorität für Unternehmen macht, die der Konkurrenz voraus sein wollen. Quicktron profitiert von sechs Jahren praktischer Erfahrung in der Arbeit mit Kunden und Ressourcen und ist nun marktführend im Bereich der technischen Innovation. Die aktuellen Angebote der Branche funktionieren entweder sehr gut in selbst betriebenen Lagern oder sind gut in Systemintegrationen; als führender Hersteller und Lösungsanbieter von KI-gesteuerten Robotern für die Intralogistik bietet Quicktron branchenübliche Produkte über End-to-End-Services an, wobei die Lösungen darauf abzielen, spezifische Schmerzpunkte zu lösen und gleichzeitig breit einsetzbar sind.Im Jahr 2020 brachte Quicktron seine intelligente Roboterlösung auf Produktebene, Quick Pick, auf den Markt, die derzeit im E-Commerce, im Einzelhandel, in der Schuhindustrie, in der Fertigung und in anderen Branchen eingesetzt wird. Die Lösung ist mit hocheffizienten und stabilen Robotern ausgestattet, die eine hohe Lagerkapazität aufweisen. Darüber hinaus verfügt sie über kleine, leichte, effiziente, flexible und kostengünstige intelligente mobile Handhabungsroboter, die sich gut für intensive Lagerumgebungen eignen, in denen sie Artikel für die Bediener vor Ort tragen und transferieren können. Diese Kombination reduziert effektiv den Bedarf an manueller Bedienung, ist hocheffizient und vielseitig, verringert die Arbeitsintensität und steigert die Gesamteffizienz während des hohen Andrangs im Lagerhandling, bei der Kommissionierung und bei der Rückgabe von Artikeln.Informationen zu QuicktronQuicktron Intelligent Technology Co., Ltd wurde 2014 in Shanghai, China gegründet. Durch die Bereitstellung verschiedener Arten von AMRs und Backstage-Betriebssystemen für mehrere Modelle, Geräte und Szenarien ermöglicht Quicktron Unternehmenskunden die Intelligentisierung, Automatisierung und Digitalisierung ihrer internen Logistik und hilft ihnen, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Grenzen ihrer Fähigkeiten zu erweitern. Das Unternehmens hat sich zum Ziel gesetzt, durch die Verwendung von intelligenten Fahrlösungen die Menschen von manueller Handhabung zu befreien.www.flashhold.com (http://www.flashhold.com/)Informationen zur KION GroupDie KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Gabelstapler und Lagertechnik sowie Supply-Chain-Lösungen. Das Portfolio umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologie und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Gruppe mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Die auf dem MDAX gelistete Gruppe ist, gemessen an Stückzahlen in 2019, in Europa der größte Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten und weltweit die Nummer Zwei. Zudem ist sie gemessen am Umsatz im Jahr 2019 ein führender Anbieter von Lagerautomatisierung.www.kiongroup.com/de/ (http://www.kiongroup.com/de/)Informationen zu Prosperity7 VenturesProsperity7 Ventures ist der diversifizierte Wachstumsfonds von Aramco Ventures, einer Tochtergesellschaft von Aramco, dem weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen. Der Name des Fonds leitet sich vom "Prosperity Well" ab, der 7. Ölbohrung in Saudi-Arabien und der ersten, die auf Öl stieß. In Anlehnung an diese wegweisende Geschichte investieren wir weltweit und langfristig in bahnbrechende Technologien und transformative Geschäftsmodelle, die in großem Umfang Wohlstand und positive Veränderungen bringen werden.www.P7VC.com (http://www.p7vc.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1417720/Quicktron_s_Full_Product_Portfolio.jpgPressekontakt:Yuanying Zhou+86 13720057094zhouyuanying@flashhold.comOriginal-Content von: Quicktron, übermittelt durch news aktuell