Führendes CFD-Handelsunternehmen TradeMax wird zu TMGM unter Bekanntgabe einer Neufirmierung

Sydney (ots/PRNewswire) - Der Marktführer im CFD-Handel, TradeMax, steht mit einer Änderung des Firmennamens an erster Stelle der globalen Wachstumsbestrebungen.Der unter dem Namen TradeMax bekannte CFD-Handelsanbieter unternimmt einen umfassenden Identitätswechsel, indem er die Annahme eines neuen Namens ankündigt: TMGM.Seit 2015 gestaltet TradeMax die Zukunft des CFD-Handels richtungsweisend in den Bereichen Technologie, Innovation und erstklassigem Service. Mit der Plattform, die inzwischen die chinesischen und australischen Finanzmärkte dominiert, und mit der internationalen Nachfrage nach seinen Dienstleistungen ist das Unternehmen weit über seine Anfänge als in Sydney ansässiges Finanzunternehmen hinausgewachsen.Diese wachsende Übernahme von globalen Kunden hat das Unternehmen dazu bewogen, sich international anzupassen und wirklich global zu agieren. Der neue Name lautet TMGM, ein Akronym für "TradeMax Global Markets", der für die künftige Expansion steht."Der Name ändert nichts an unserer Tätigkeit", kommentiert CEO Lee Yu. "Die ausgezeichnete Betreuung, die wir unseren Kunden bieten, wird sich durch die Expansion nicht ändern. Das bedeutet, dass wir unsere Plattform breiter aufstellen können als bisher. Dabei bleibt die personalisierte Kundenberatung durch unsere Accountmanager immer an erster Stelle."In nur fünf Jahren ist TMGM zum Marktführer aufgestiegen. Dank der OneZero-Finanztechnologie bietet der Anbieter 3 Handelsplattformen mit niedrigen Margen und schneller Ausführung an. Das macht sie zur idealen Handelsumgebung für Investoren, Scalper und EA's. Nutzer erhalten auch Zugang auf über 15.000 Produkte in 7 Märkten - und das sind nur einige der entscheidenden Vorteile von TMGM.TMGM hat im CFD-Handelsraum ein großes Wachstum erfahren. Mit dem Markenwechsel hat der Anbieter sein Engagement für die Unterstützung der Anleger durch Innovation, branchenführende Technologie und erstklassigen Kundenservice gefestigt.Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Team um globale Mitglieder erweitert, weshalb Kunden ganz einfach in mehr Sprachen als bisher bedient werden können. Der neue CMO, Angelo D'Alessio, hat seine Basis in Sydney, Australien, wo er sich auf die Umsetzung einer globalen Marketingstrategie konzentriert.Da die Firma an der Erschließung neuer Märkte arbeitet, werden wir den Namen TMGM wohl noch öfter zu hören bekommen. "Jeder Anleger, der von den Vorteilen des CFD-Handels profitieren möchte, ist bei uns herzlich willkommen", so CEO Lee Yu.Bitte besuchen Sie www.tmgm.com (http://www.tmgm.com/), um die neue Website zu entdecken und mehr zu erfahren.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1251861/TMGM_Logo.jpgPressekontakt:Angelo D'Alessio+61 02 8366 8991Original-Content von: TMGM - Trademax Global Markets, übermittelt durch news aktuell