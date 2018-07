Berlin / Wokingham (ots) -- Digitale Reparaturabwicklung: Der erfolgreichstePremiumhersteller in Österreich startet mit intelligenterVideotechnologie für Vertragswerkstätten- Die von CitNOW entwickelte "Smart Video Communication" wird inzwölf Märkten der Region Zentral- und Südosteuropa integriert- Bis Ende des Jahres sollen insgesamt bis zu 222 Händlerpartner überintelligente Videotechnologie verfügen- Erster Premiumhersteller, der seinen Händlerpartnern in Österreichund Osteuropa diesen Dienst anbietetDie Digitalisierung schreitet auch in Autowerkstätten voran. Daszeigt die breitflächige Einführung der von CitNOW entwickeltenAnwendung "Smart Video Communication", die ab sofort beiHändlerpartnern einer der weltweit führenden Premiumherstellern inÖsterreich und Osteuropa eingeführt wird. Aktuell wird der innovativeVideodienst in zwölf Märkten - darunter Österreich, Polen,Griechenland und Rumänien - getestet und soll bis Ende des Jahres inbis zu 222 Vertragswerkstätten installiert werden. Die von Salzburggesteuerte Region Zentral- und Südosteuropa ist mit zwölf Ländern undüber 74.000 Neuzulassungen im Jahr 2017 die fünftgrößteVertriebsregion des Herstellers weltweit. Die Einführung markierteine Premiere auf dem Weg der Digitalisierung, da es das erste Malist, dass ein führender Premiumhersteller seinen Händlerpartnern inÖsterreich und Südosteuropa diese zukunftsfähige Technologie zurVerfügung stellt.Der neue Dienst basiert auf der CitNOW Workshop Pro App undfunktioniert folgendermaßen: Ein Serviceberater filmt ein Video vomvorhandenen Schaden und erläutert darin den Reparaturbedarf. Dieempfohlenen Reparaturoptionen speichert der Mechaniker gemeinsam mitdem Video in einem gesicherten Internetportal, das umgehend einenKostenvoranschlag berechnet. Im Anschluss erhält der Kunde per SMSund per E-Mail eine Benachrichtigung, dass sein Video inklusiveReparaturvorschlag zur Ansicht verfügbar ist. Das geht ebenfalls ganzeinfach über das Internet. Nach der bequemen Durchsicht vom Handy,Tablet oder Laptop entscheidet der Kunde, welche Arbeitendurchgeführt werden sollen. Die Freigabe dafür erfolgt mit wenigenMausklicks über die gleiche Internetseite - das funktioniert amArbeitsplatz, zuhause oder auch im Urlaub. Die Zeitersparnis fürKunden und Händler ist enorm. Zudem hat der Kunde volle Transparenzüber die Arbeiten, die an seinem Fahrzeug notwendig sind undtatsächlich durchgeführt werden."Mit der Entwicklung von CitNOW Workshop Pro haben wir auf dasveränderte Kundenverhalten reagiert. Viele der für eineKaufentscheidung notwendigen Informationen sind online verfügbar. Dashat sich massiv auf den Kundenverkehr im Verkaufsraum und die vonKunden bevorzugte Art der Interaktion ausgewirkt. Sehr ähnlichverhält es sich im Aftersales-Bereich. Wir sind stolz, dass einführender Premium-Autohersteller die Zeichen der Zeit erkannt hat undseinen Händlerpartnern in Österreich und Südosteuropa fortan dieseinnovative Technologie zur Verfügung stellt.", sagt Hans-Jörg Hänggi,General Director and Head of Sales DACH Region, CitNOW.Die "Smart Video Communication" wird derzeit bei ausgewähltenHändlern erprobt und noch bis Mitte des Jahres in ganz Österreichintegiert. Man ist bei der Einführung des Systems inKontinentaleuropa zudem Vorreiter innerhalb der Hersteller-Gruppe. ImAnschluss an Österreich wird die Video-Reparaturabwicklung in derRegion Zentral- und Südosteuropa ausgerollt.Redaktionelle Hinweise:Über CitNOWCitNOW ist ein innovatives Unternehmenssoftwareprodukt, das esEinzelhändlern in Europa, Asien, Afrika und den USA ermöglicht, mehrFahrzeuge und Teile profitabler zu verkaufen. CitNOW ist einpersönlicher Video-Präsentationsdienst, eine Reihe von einfach zubedienenden Apps. Die Nutzung der CitNOW-Produktfamilie kann dazuführen, dass Vertriebsmitarbeiter in nur acht Wochen 50% oder mehrbei Neufahrzeugverkäufen und Aftersales-Rotarbeit um 20% steigern.Wir sind davon überzeugt, dass wir jedem Vertriebsmitarbeiter,Techniker oder Manager in jedem Einzelhändler überall auf der Weltmit einer Supermacht namens "Vertrauen" zur Seite stehen können.Vertrauen löst automatisch die Freude der Kunden aus, was für jedenEinzelhändler einen direkten und wesentlichen Vorteil bringt.Für weitere Informationen besuchen Sie www.citnowvideo.dePressekontakt:Lena Siepls@lena-siep.com+49 15165487949Original-Content von: CitNOW Video, übermittelt durch news aktuell