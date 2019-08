Führender US-Betreiber im Öl-Midstream-Geschäft Oryx kündigt 550 Millionen US-Dollar Investition von QIA an

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Midland, Texas (ots/PRNewswire) - Oryx Midstream Services (Oryx),der größte private Betreiber im Öl-Midstream-Geschäft im PermianBasin, gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von QatarInvestment Authority (QIA) eine signifikante Beteiligung an Oryx voneiner Tochtergesellschaft von Stonepeak Infrastructure Partners(Stonepeak) erworben hat. QIA hat sich des Weiteren verpflichtet,neben Stonepeak in die Entwicklung von Oryx zu investieren. DieInvestitionen von QIA in Oryx werden sich auf insgesamt rund 550Millionen US-Dollar belaufen.Oryx hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2013 als einer derführenden Midstream-Betreiber im Permian Basin im Südwesten der USAetabliert. Das Oryx-System transportiert Rohöl zu den großenUmschlagplätzen für die endgültige Lieferung an die Golfküste, undunterstützt sowohl die Versorgung der inländischen Raffinerien alsauch den wachsenden US-Exportmarkt. Die Transportkapazität von Oryxwird sich nach Fertigstellung des noch im Bau befindlichenSystemabschnitts auf insgesamt mehr als 900.000 Barrel pro Tagbelaufen und mehrere Takeaway-Optionen eröffnen, mit denen Kunden diedifferenzierten Serviceangebote und die Flexibilität erhalten, dienotwendig sind, um den Wert ihrer Produktion zu maximieren. DasOryx-Team ist hohen Sicherheitsstandards und einem hohen Maß anUmweltverantwortung verpflichtet und bietet seinen Kunden einenkonsistenten und zuverlässigen Service.Mansoor Al-Mahmoud, CEO von QIA, kommentiert: "Wir glauben, dassOryx für eine starke Midstream-Plattform mit enormemWachstumspotenzial steht, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mitunseren neuen Partnern bei Stonepeak. Diese Akquisition ist einweiteres Beispiel für die Strategie von QIA, unser US-amerikanischesPortfolio zu erweitern und verstärkt in große Infrastrukturprojektezu investieren".Die Partnerschaft ist die jüngste in einer Reihe vonInvestitionen, die QIA in den USA getätigt hat, wo QIA das Investmentin den kommenden Jahren auf 45 Milliarden US-Dollar erhöhen will.Brett Wiggs, CEO von Oryx, kommentiert, "Die erheblichenInvestitionen und das Engagement von QIA und die starke sowohloperative als auch finanzielle Unterstützung durch Stonepeak werdenes uns ermöglichen, unsere Präsenz im Permian Basin weiterauszubauen, und unseren bestehenden und zukünftigen Kunden einHöchstmaß an Service bereitzustellen. Wir sind hocherfreut, Oryx inPartnerschaft mit diesen erstklassigen Investoren führen zu können".Michael Dorrell, Mitbegründer und CEO von Stonepeak, kommentiert,"Wir freuen uns, dass QIA gemeinsam mit Stonepeak in dieWeiterentwicklung von Oryx investiert. Wir sind der Auffassung, dassOryx nicht nur eine einzigartig positionierte strategische Plattform,sondern auch ein Kern-Asset der nordamerikanischen Infrastruktur ist.Stonepeak und Oryx bleiben auf die Bereitstellung von kritischenMidstream-Leistungen konzentriert, um die wachsende Produktion imPermian Basin zu bewältigen, und QIAs Einsatz für Oryx treibt diesesAnliegen zielgerecht voran".White & Case LLP war als Rechtsberater für QIA tätig. SidleyAustin LLP war als Rechtsberater für Stonepeak tätig.Informationen zur Qatar Investment Authority (QIA)Die Qatar Investment Authority sorgt als einer der weltweitführenden Staatsfonds für die wirtschaftliche Leistungskraftzukünftiger Generationen in Katar. Mit dem Ziel, langfristigeInvestitionen und nachhaltiges Wachstum zu diversifizieren und zumaximieren, leistet die QIA einen wichtigen Beitrag zurVerwirklichung der nationalen Vision von Katar für das Jahr 2030. Demglobalen Engagement der QIA und ihrer Stakeholder getreu arbeiten dieMitarbeiter im In- und Ausland nach höchsten finanziellen Standardsund Anlagegrundsätzen. Die Investments sind sozial, wirtschaftlichund ökologisch verantwortlich, was über kurzfristige Renditenhinausgeht, da die QIA eine breitere, innovative und ausgewogeneEntwicklung anstrebt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.qia.qaInformationen zu Oryx Midstream ServicesDas in Midland ansässige Oryx Midstream ist der größte privateBetreiber im Öl-Midstream-Geschäft im Permian Basin. Das Unternehmenbesitzt und betreibt ein Sammel- und Transportsystem für Rohöl, dasauf ca. 404.680 Hektar (eine Million Acres) langfristig von mehr als20 Kunden genutzt wird. Die 2,1 Millionen Barrel fassendenLagerflächen des Systems und die rund 1.930 Kilometer (1.200 Meilen)Rohrleitungen, die in Betrieb und im Bau sind, erstrecken sich überacht Counties in Texas und zwei Counties in New Mexico. Das von einemversierten Team mit mehr als 160 Jahren Erfahrung in der Öl- undGasindustrie geleitete Unternehmen gewährleistet mit seinerumfassenden Palette von Midstream-Serviceleistungen, dass Produzentendie für sie passende Lösung und erforderliche Flexibilität erhalten.Weitere Informationen finden Sie unter www.oryxmidstream.com.Informationen zu Stonepeak Infrastructure PartnersStonepeak Infrastructure Partners ist eine auf Infrastrukturspezialisierte Private-Equity-Gesellschaft, die über Büros inHouston, New York, und Austin verfügt und derzeit Vermögenswerte inHöhe von mehr als 15 Milliarden US-Dollar verwaltet. Stonepeakinvestiert in Unternehmen und Projekte mit langfristigen Hard Assets,die grundlegende Dienstleistungen bereitstellen, und sucht aktiv nachPartnern mit hochqualifizierten Managementteams, um operativeVerbesserungen zu erzielen und Kapital für Wachstumsinitiativenaufzubringen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.stonepeakpartners.com.HaftungsausschlussEinige der Aussagen in dieser Pressemitteilung könnenzukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über zukünftige Erwartungensein, die auf derzeit verfügbaren Informationen basieren. SolcheAussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Faktorenwie die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen,zukünftige Marktbedingungen, ungewöhnliche katastrophaleSchadensereignisse, Veränderungen an den Kapitalmärkten und andereUmstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oderErgebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwartetenabweichen. Stonepeak, QIA und Oryx übernehmen weder eineausdrückliche noch stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistunghinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder des aktualisiertenStatus solcher Aussagen. Stonepeak, QIA und Oryx übernehmen weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder des aktualisiertenStatus solcher Aussagen. Stonepeak, QIA, Oryx und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für Entscheidungen und Maßnahmen, die in Verbindung mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen werden, oder damit verbundenem Schadensersatz. Qatar Investment AuthorityGraeme Wilson / Harry CameronTulchan Communications+44 (0)20 7353 4200media@qia.qa. Stonepeak Infrastructure PartnersDan SchmitzManaging Director(212) 907-5119schmitz@stonepeakpartners.comOriginal-Content von: Qatar Investment Authority, übermittelt durch news aktuell