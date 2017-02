Führender Schwedischer Aluminiumhersteller Gränges entscheidet sich für PSI / PSImetals als integrative MES-Lösung für alle Produktionsprozesse

Weitere Suchergebnisse zu "PSI":

Berlin (ots) - PSI wurde von der Gränges AB in Schweden mit derEinführung von PSImetals als Produktionsmanagementsystem zurweltweiten Harmonisierung ihrer Produktionsprozesse beauftragt. Alseiner der weltweit führenden Aluminiumproduzenten mit einem Fokus aufdie Fertigung von Walzprodukten für die Herstellung vonWärmetauschern, will Gränges global integrierte, auf einergemeinsamen Plattform basierende Produktionsprozesse, etablieren.Derzeit betreibt Gränges unterschiedliche MES-Systeme an ihrendrei Standorten in Schweden, China und den USA, welche firmeninternentwickelt und gewartet werden. Zur Standardisierung vonGeschäftsprozessen und zur Minimierung von Betreuungs- undWartungsaufwänden führt Gränges PSImetals als integrativeProduktionsmanagementlösung von der Planung bis zur Durchsetzung ein.Ein erstes Teilprojekt startet in der Oberflächenbehandlung imWerk Finspång in Schweden. Das Ziel ist die vollständige Abdeckungaller Produktionsprozesse mit PSImetals vom Schmelzen und Gießen,Plattieren, Warm- und Kaltwalzen bis hin zum Glühen und Längsteilen.Die integrierte Lösung umfasst die Module Order Dressing, Order undLine Scheduling, Order Combination sowie Production und QualityExecution. Für eine nahtlose Integration aller geschäftsrelevantenIT-Systeme wird PSImetals vollständig mit dem ERP-System und denAutomatisierungssystemen auf Werksebene integriert. Die Lösung fürden Standort Finspång soll Ende 2018 in Betrieb gehen."Zusätzlich zu den Vorteilen einer Lösung für alle Standorteerwarten wir Verbesserungen durch die neue Online-Planung, indemdiese permanent die aktuelle Produktionssituation bei der Planungberücksichtigt. Darüber hinaus wollen wir unsere Auftragsvorbereitungoptimieren und PSI hat uns davon überzeugt, dass wir mit ihrer Lösungunsere Potentiale ausschöpfen können", sagt GrängesMES-Projektmanagerin Kim Vilhelmsson.Gränges bietet als globales Unternehmen mit ca. 1500 Mitarbeiterneine vollständige Palette plattierter und gewalzter Aluminiumproduktein unterschiedlichen Breiten, Dicken und Härten wie sie für dieProduktion hartgelöteter Wärmetauscher benötigt werden. Weltweitenthält heute jedes zweite produzierte Auto von Gränges hergestelltesMaterial. www.granges.comDie PSI AG entwickelt und integriert auf der Basis eigenerSoftwareprodukte komplette Lösungen für Energiemanagement(Energienetze, Energiehandel), Produktionsmanagement(Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau,Logistik) und Infrastrukturmanagement für Verkehr und Sicherheit. PSIwurde 1969 gegründet und beschäftigt 1.650 Mitarbeiter weltweit.www.psi.de